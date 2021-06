Il piano climatico del Canada traccia una strada difficile per le sabbie bituminose altamente inquinanti Reuters

4/4 © Reuters. Foto d’archivio: il 17 settembre 2014, l’impianto di lavorazione delle sabbie bituminose Suncor vicino al fiume Athabasca è stato realizzato durante un’operazione mineraria vicino a Fort McMurray, Alberta. REUTERS/Todd Korol/File Photo



Winnipeg, Manitoba/Calgary, Alberta (Reuters)-Il Canada ha fissato obiettivi ambiziosi per ridurre le emissioni in risposta ai cambiamenti climatici, ma deve affrontare sfide serie: non solo la sua economia dipende da essa La produzione di petrolio e le emissioni di carbonio dell’industria petrolifera canadese sono uno di loro. Ogni barile di petrolio che pompa è il più alto del mondo.

I giacimenti petroliferi canadesi sono un esempio del problema più difficile nella transizione energetica. A lungo termine, il Canada deve ridurre la sua dipendenza dal settore energetico, che rappresenta il 10% della sua economia, perché il mondo si sta allontanando dai combustibili fossili che riscaldano il pianeta. A breve termine, il Canada deve ripulire il processo di estrazione del petrolio per raggiungere gli obiettivi nazionali di emissione.

Secondo i dati di Rystad Energy, le sabbie bituminose nel nord dell’Alberta emettono da tre a cinque volte le emissioni medie globali per barile di petrolio equivalente perché vengono estratte da petrolio, sabbia e argilla simili a gombo in Alberta.Il petrolio greggio richiede energia aggiuntiva.

Suncor Energy (NYSE:) Inc, una delle cinque maggiori compagnie petrolifere degli Stati Uniti, ha sviluppato un piano per ridurre completamente le emissioni. I produttori affermano di dover fornire ampi sussidi governativi per la cattura del carbonio e altre tecnologie, come i piccoli reattori modulari (SMR), per raggiungere gli obiettivi climatici.

“Non c’è un quadrante sul muro che ci permetta di comporre ‘low carbon'”, ha affermato Alex Pourbaix, CEO di Cenovus Energy (NYSE:). “La decarbonizzazione richiede molti soldi, molti soldi sono stati necessari per molti anni”.

Il primo ministro Justin Trudeau ha fissato un obiettivo nazionale ad aprile per ridurre le emissioni dal 40% al 45% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030, un valore superiore al precedente obiettivo del 30%. Pourbaix ha definito l’obiettivo “molto ambizioso”, nonostante l’impegno degli Stati Uniti di tagliarlo del 50-52% nello stesso periodo.

Cenovus, Canadian Natural (NYSE:) Resources, Suncor, Imperial Oil (NYSE:) e MEG Energy (OTC:) hanno formato un’alleanza questo mese per ridurre le emissioni. Ma l’obiettivo del produttore è l’impegno zero netto del Canada nel 2050 e il loro obiettivo provvisorio è lontano dall’obiettivo di Trudeau nel 2030.

Un portavoce di Suncor ha affermato che l’obiettivo delle due società è ridurre le emissioni di un terzo ogni 10 anni. Il piano ruota attorno al finanziamento del governo e dell’industria di un centro di cattura del carbonio, ma non contiene informazioni dettagliate sulla capacità o sui costi. Suncor prevede di ridurre le emissioni assolute del 34% entro il 2030, anche se aumenterà la produzione di petrolio.

Il ministero dell’Ambiente di Trudeau stima che entro il 2030 le emissioni di sabbie bituminose saliranno da 83 milioni di tonnellate nel 2019 a un record di 95 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente.

Il Dipartimento dell’Ambiente e dei Parchi dell’Alberta ha dichiarato che i nuovi obiettivi di emissione del Canada richiederanno azioni in tutti gli aspetti dell’economia e richiederanno un forte sostegno da parte del governo federale.

Il portavoce Paul Hamnet ha dichiarato in una e-mail: “Se non esiste un piano realistico per raggiungere l’obiettivo, l’obiettivo è privo di significato”.

Secondo i dati della società di consulenza IHS Markit, dal 2009 al 2019 le emissioni per barile del settore sono diminuite del 21%, ma le sue emissioni assolute sono aumentate con l’aumento della produzione.

Il segretario all’ambiente Jonathan Wilkinson (Jonathan Wilkinson) ha dichiarato: “Dobbiamo trovare un modo per ridurre le emissioni in tutti i principali settori economici che generano molte emissioni”. . problema.

Emissioni di sabbie bituminose in Canada https://graphics.reuters.com/GLOBAL-OIL/CANADA/jznvnrkeyvl/chart_eikon.jpg

Conservare il carbonio

Le tre maggiori speranze delle sabbie bituminose sono gli impianti di cattura del carbonio, le tecnologie di riduzione del vapore e l’impiego di energie rinnovabili per alimentare le sabbie bituminose.

La cattura del carbonio comporta lo stoccaggio o il riutilizzo delle emissioni di carbonio da fonti di combustibili fossili in modo che non entrino nell’atmosfera. Tuttavia, senza sussidi, questa tecnologia ha poca redditività commerciale.

Ottawa e i produttori stanno discutendo sulla struttura dei crediti d’imposta sulla cattura del carbonio. I produttori affermano di trovarsi di fronte a uno svantaggio rispetto ai loro concorrenti americani perché i progetti che reiniettano carbonio nel terreno per estrarre petrolio (chiamato recupero avanzato del petrolio) non soddisfano le linee di credito.

L’analista di IHS Markit Kevin Birn ha affermato che la tecnologia consentirà ai produttori di ridistribuire il carbonio e generare entrate rilasciando ulteriore petrolio greggio.

“Abbiamo cercato di far capire a (Ottawa) che questa è una tecnologia molto nuova e costosa”, ha detto Pourbaix. I funzionari federali non hanno commentato direttamente la cattura del carbonio.

Il presidente del Dipartimento canadese delle risorse naturali, Tim McKay, ha dichiarato che le risorse naturali canadesi sperano principalmente di ridurre le emissioni attraverso la cattura del carbonio, ma non si impegneranno a raggiungere l’obiettivo del 2030 finché non avranno una migliore comprensione degli incentivi del governo.

Suncor e la società di servizi ATCO Ltd stanno sviluppando un progetto multimiliardario in Alberta per produrre idrogeno pulito e catturare carbonio, ma continuerà solo con l’assistenza del governo.

Il CEO di Suncor, Mark Little, ha dichiarato che il progetto ridurrà le emissioni di 2 milioni di tonnellate all’anno, pari allo 0,3% del totale del Canada.

Ken Darlington, vice presidente dello sviluppo aziendale presso USNC-Power, ha affermato che se le sabbie bituminose ottengono elettricità da SMR anziché SMR, le emissioni diminuiranno, ma la tecnologia è più costosa e può soddisfare solo una piccola parte delle esigenze dei produttori.

McKay ha affermato che sebbene i produttori abbiano ridotto l’intensità di carbonio riducendo l’uso di vapori di solventi, la distribuzione commerciale è stata lenta a causa delle sfide della ripresa economica dopo l’uso del solvente.

L’Agenzia internazionale per l’energia ha sottolineato in un rapporto del mese scorso che, a meno che la cattura annuale mondiale del carbonio non aumenti dagli attuali 40 milioni di tonnellate a 7,6 miliardi di tonnellate, sarà difficile ridurre le emissioni a zero entro il 2050.

“Questo è zero netto, non zero”, ha detto Little di Suncor. “Per alcuni settori difficili da decarbonizzare, dovremo compensare le emissioni piuttosto che eliminarle”.