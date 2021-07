Il piano dell’UE sul cambiamento climatico è in conflitto a causa dell’aumento dei costi delle emissioni

Lo storico tentativo di Bruxelles di combattere il cambiamento climatico ha incontrato l’opposizione dei governi dell’Unione Europea sulla base del fatto che il suo piano avrebbe colpito le loro famiglie con costi energetici più elevati.

I legislatori dell’UE hanno dichiarato al Financial Times che la Commissione europea ci ha provato Estendere il prezzo del carbonio ai settori più inquinanti dell’economia Cose come automobili ed edifici sono in pericolo perché gli Stati membri obiettano che questo costringerà le persone più povere a pagare.

Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo del comitato responsabile per le transazioni verdi, ha affermato che queste misure devono essere prese per “prezzare il carbonio e la decarbonizzazione dei prezzi”.

“I nostri strumenti attuali non stanno facendo abbastanza. Se non affrontiamo la crisi climatica, lotteremo per acqua e cibo”, ha affermato.

Bruxelles ha proposto mercoledì 13 misure legislative Mira a ridurre le emissioni medie di gas serra del 55% entro il 2030 e a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990.

Il fulcro di questa strategia è espandere il meccanismo di tariffazione del carbonio dell’UE, il sistema di scambio delle emissioni, in cui le aziende devono pagare i costi dell’inquinamento.

Sostengo questo pacchetto, ma in [the ETS] La narrazione è diventata una nuova tassa.Questo è un vero rimpianto

I governi di alcuni dei più grandi stati si sono messi in fila per mettere in discussione i vantaggi dell’espansione del sistema per coprire le emissioni del trasporto stradale e del riscaldamento degli edifici, ritenendo che ciò avrà un effetto “regressivo” sui residenti che non possono facilmente permettersi alternative più rispettose dell’ambiente.

Dalla sua creazione nel 2005, il sistema delle quote è stato limitato alle grandi società di produzione di energia e alle industrie inquinanti che acquistano quote per pagare le emissioni.

Nell’ultimo mese, il prezzo del carbonio nell’UE si è aggirato intorno ai 55 euro per tonnellata, più del doppio del livello pre-pandemia, poiché i commercianti scommettono che se l’UE vuole raggiungere i suoi obiettivi di emissioni, dovrà stringere le sue quote di carbonio .

Ma i diplomatici hanno detto al Financial Times che Francia, Spagna, Italia, Ungheria, Lettonia, Irlanda e Bulgaria hanno espresso preoccupazione per l’impatto del piano sui cittadini durante la riunione degli ambasciatori dell’UE mercoledì.

Prima di proporre il piano, anche la presidente del comitato, Ursula von der Leyen, si è opposta ad almeno sette dei suoi 26 membri del comitato. La riforma richiede il sostegno di un governo a maggioranza qualificata dell’UE e del Parlamento europeo per entrare in vigore.

Un alto diplomatico dell’UE ha affermato che sebbene il piano di espansione dell’ETS coesiste con un fondo proposto di 72 miliardi di euro progettato per aiutare ad alleviare la povertà energetica, potrebbe essere abbandonato.

Il piano promette di avviare tortuose trattative nei prossimi mesi e dovrebbe durare fino al 2023. Le politiche controverse includono il divieto di vendita di nuovi veicoli diesel e benzina dal 2035, una tassa sul cherosene sull’aviazione e una tassa di frontiera sulle importazioni basata sul contenuto di carbonio.

Il cosiddetto fondo sociale per il clima ha incontrato resistenze anche da parte di paesi “parsimoniosi” del nord come i Paesi Bassi, che si oppongono a una maggiore redistribuzione dei fondi all’interno dell’UE. “Se il fondo viene cancellato, la logica dietro il nuovo ETS scomparirà”, ha detto il diplomatico.

I funzionari hanno affermato che l’opposizione ha costretto il comitato a rinviare i piani su come utilizzare i fondi generati dal mercato del carbonio e le tasse di confine per ripagare i debiti dell’UE che avrebbero dovuto essere attuati la prossima settimana.

Germania e Danimarca sono tra i paesi che supportano l’espansione dell’ETS e Bruxelles ha espresso la necessità di accelerare la decarbonizzazione dei trasporti e degli edifici che hanno costantemente aumentato le emissioni di carbonio negli ultimi 20 anni. Dall’inizio di quest’anno, la Germania sta sperimentando un mercato nazionale del carbonio per auto ed edifici.

Dan Jorgensen, ministro del clima danese, ha affermato che l’ETS si è dimostrato efficace nella riduzione delle emissioni industriali e dovrebbe essere ampliato. Ha detto al “Financial Times” britannico: “Sappiamo che ci sono insidie ​​e dobbiamo stare attenti affinché il sistema non inneschi riduzioni delle emissioni e non viceversa”.

Pascal Canfin, membro del Parlamento europeo francese e capo della commissione per l’ambiente del Parlamento, ha affermato che questa misura potrebbe ostacolare la diffusione del messaggio alla base della promozione europea del cambiamento climatico agli occhi dei cittadini. “Appoggio il pacchetto, ma in [the ETS] La narrazione è diventata una nuova tassa. che peccato. “

Rispettati

Dal momento che Parigi assumerà la presidenza di turno dell’Unione europea il prossimo anno, che coincide con le elezioni presidenziali, la Francia svolgerà un ruolo centrale nel guidare i negoziati sul redditizio pacchetto verde.

Il governo di Emmanuel Macron, che sostiene gli obiettivi climatici dell’UE, ha messo in guardia dall’esporre i consumatori all’aumento dei prezzi dell’energia innescato dall’aumento dei prezzi dell’energia. Gilet giallo Protesta contro il governo.

Canfen ha affermato che lo svolgimento delle elezioni significherà che il presidente del parlamento francese “non può dare il via libera a un provvedimento che viola gravemente ciò che vogliamo vedere”.

Parlando di riscaldamento e di altri problemi, un funzionario francese ha dichiarato: “Le persone non hanno scelta: non possono sostituire la caldaia durante la notte. Ciò che ci sembra davvero importante è a causa della loro esperienza. Gilet giallo, C’è un modo per aiutare le persone a superare il cambiamento. “

Segnalazioni aggiuntive di Sam Fleming a Bruxelles e Victor Mallet a Parigi