Il piano di ricarica delle auto elettriche di Biden potrebbe spingere le case automobilistiche a competere con Tesla Reuters

Autori: Subrat Patnaik e Chavi Mehta

(Reuters)-Il presidente Joe Biden prevede di spendere miliardi di dollari per le reti di ricarica statunitensi, che potrebbero incoraggiare più americani ad acquistare auto elettriche, di cui beneficeranno General Motors (NYSE:) e Ford Motors (codice borsa di New York:) in la società con Tesla (codice azionario Nasdaq:)

L’amministrazione Biden ha accettato giovedì al Senato un accordo bipartisan per spendere $ 1,2 trilioni in progetti infrastrutturali, di cui $ 7,5 miliardi saranno spesi per infrastrutture per veicoli elettrici, comprese le stazioni di ricarica. Qualsiasi disegno di legge deve essere approvato da entrambe le Camere del Congresso, ed entrambe le Camere del Congresso sono sotto lo stretto controllo del Partito Democratico Biden.[nL2N2O60YE]

Frank Schwope, analista automobilistico di NORD/LB, ha dichiarato: “I consumatori hanno bisogno di infrastrutture migliori per acquistare veicoli elettrici, il che potrebbe avvantaggiare General Motors e Ford e Stellatis”.

In precedenza, Biden aveva cercato 1,5 miliardi di dollari USA per stazioni di ricarica per veicoli elettrici. In un rapporto del 2018, la società di consulenza McKinsey ha stimato che entro il 2030 gli Stati Uniti avranno bisogno di circa 11 miliardi di dollari di investimenti di capitale per implementare i 13 milioni di caricabatterie per veicoli elettrici del paese.

“Una legislazione efficace dovrebbe includere investimenti nelle infrastrutture di ricarica, specialmente nelle aree urbane e lungo i corridoi autostradali, che contribuiranno a dare ai consumatori maggiore fiducia nell’acquisto di veicoli elettrici”, ha affermato General Motors in una nota.

Ford ha dichiarato in una dichiarazione che è “incoraggiante” vedere i progressi compiuti da entrambe le parti negli investimenti infrastrutturali scaduti.

La società ha dichiarato: “Speriamo che il prodotto finale possa realizzare e accelerare la transizione verso veicoli a emissioni zero”.

La rete di super ricarica rapida di Tesla fornisce un vantaggio competitivo. Allo stesso tempo, altre case automobilistiche hanno stretto alleanze o investito in startup online per promuovere nuovi veicoli elettrici sul mercato. Nel 2020, le vendite di veicoli elettrici hanno rappresentato solo il 2% delle vendite totali di veicoli negli Stati Uniti.

Esistono due tipi di stazioni di ricarica pubbliche per veicoli elettrici: un caricabatterie di livello 2 più lento, che impiega circa un’ora per caricare da 10 miglia (16 chilometri) a 20 miglia (32 chilometri); e uno che può aumentare l’autonomia da 60 a 80 miglia in 20 minuti di ricarica Caricabatterie rapido DC.

Electrify America di Volkswagen (DE :), che avrà 800 stazioni di ricarica e oltre 3.500 caricabatterie ultraveloci negli Stati Uniti, si è detta incoraggiata dal piano di spesa.

Anche altre società come Blink, EVgo e ChargePoint stanno costruendo reti di ricarica in tutto il paese, ma la velocità è molto più lenta rispetto alle loro controparti cinesi.Il governo cinese sostiene fortemente i veicoli elettrici.

A maggio, in Cina c’erano circa 884.000 stazioni di ricarica, rispetto alle circa 42.000 negli Stati Uniti.

Uno studio di Cox Motors ha mostrato che gli americani sono riluttanti ad acquistare veicoli elettrici a causa delle preoccupazioni per l’autonomia e il prezzo elevato dei veicoli elettrici, nonché per le scarse infrastrutture di ricarica.

“Essa (l’infrastruttura) può spingere le persone, ma le persone nelle grandi città devono essere diverse dalle persone nelle aree rurali”, ha affermato Schwop, analista automobilistico.

“Nelle zone rurali, è necessario un chilometraggio maggiore rispetto alle città. Soprattutto nelle grandi città, la forza trainante sarà maggiore”.