Il piano globale dell’UE per il clima mira a “dare all’umanità la possibilità di combattere” Reuters

Foto del file: fumo e vapore dalla centrale elettrica di Belchatow, la più grande centrale elettrica a carbone d'Europa gestita dal gruppo PGE, vicino a Belchato, in Polonia, il 5 dicembre 2018.



Kate Arnet

BRUXELLES (Reuters)-I responsabili politici dell’UE hanno annunciato mercoledì il loro piano sul cambiamento climatico più ambizioso fino ad oggi, che mira a guidare la più grande economia del mondo e tradurre gli obiettivi verdi in azioni concrete per il prossimo decennio.

La Commissione Europea, l’organo esecutivo dell’Unione Europea, ha elaborato su come i 27 paesi dell’UE possono ridurre le loro emissioni nette di gas serra del 55% entro il 2030 dai livelli del 1990, un passo verso il raggiungimento dello “zero netto” delle emissioni entro il 2050.

Ciò significherà aumentare il costo delle emissioni di carbonio per il riscaldamento, il trasporto e la produzione, imporre tasse sul carburante per la spedizione e addebitare agli importatori alla frontiera le emissioni di carbonio da prodotti come cemento e acciaio fabbricati all’estero. Farà la storia del motore a combustione interna.

Frans Timmermans, capo della politica climatica dell’UE, ha dichiarato: “Chiederemo a molti dei nostri cittadini. Chiederemo anche a molte delle nostre industrie, ma lo facciamo per buone ragioni”.

“Facciamo questo per dare all’umanità la possibilità di combattere”.

La misura “Fit for 55” richiederà l’approvazione degli Stati membri e del Parlamento europeo e questo processo potrebbe richiedere due anni.

Potrebbero anche affrontare forti pressioni da parte di alcuni settori industriali, Stati membri europei più poveri che vogliono proteggere i propri cittadini dall’aumento dei prezzi e paesi fortemente inquinanti che devono affrontare transizioni costose.

Un diplomatico di un paese dell’UE ha affermato che il successo del piano dipende dalla sua capacità di essere realistico e socialmente equo, senza compromettere la stabilità economica.

Il diplomatico ha dichiarato: “Lo scopo è portare l’economia a un nuovo livello, non fermarla”.

Segui Glasgow

L’UE genera solo l’8% delle emissioni globali, ma si spera che il suo esempio scatenerà un’azione ambiziosa quando altre importanti economie del mondo terranno la loro prossima conferenza sul clima delle Nazioni Unite a Glasgow a novembre.

Il pacco è arrivato pochi giorni dopo che la California ha subito una delle temperature più alte mai registrate sulla Terra, l’ultima di una serie di ondate di calore brutali che hanno colpito Russia, Nord Europa e Canada.

Mentre il cambiamento climatico è avvertito dalle aree tropicali spazzate dai tifoni alle giungle bruciate dell’Australia, Bruxelles ha proposto più di una dozzina di politiche per colpire la maggior parte delle fonti di emissione di combustibili fossili che causano il cambiamento climatico, comprese centrali elettriche, fabbriche, automobili, e aeroplani E il sistema di riscaldamento è nell’edificio.

Finora, le emissioni dell’UE sono state ridotte del 24% rispetto ai livelli del 1990, ma sono state prese molte delle misure più ovvie, come la riduzione della dipendenza dal carbone per la produzione di energia.

Il prossimo decennio richiederà maggiori aggiustamenti e si concentrerà sul 2050. Gli scienziati affermano che entro il 2050 il mondo deve raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero per evitare che il cambiamento climatico diventi catastrofico.

Queste misure seguono un principio fondamentale: rendere l’inquinamento più costoso e le opzioni ecologiche più attraenti per i 25 milioni di aziende dell’UE e quasi 1 miliardo di persone.

Per alcuni paesi dell’UE, il pacchetto rappresenta un’opportunità per consolidare la leadership globale dell’UE nella lotta ai cambiamenti climatici e per essere all’avanguardia nello sviluppo delle tecnologie necessarie.

Dan Jorgensen, il ministro danese del clima e dell’energia, ha affermato che questo invierà un segnale al resto del mondo, “si possono fissare entrambi obiettivi ambiziosi e possono essere prese le misure concrete necessarie per raggiungerli”.

Ma questi piani hanno rivelato fratture familiari. Gli Stati membri più poveri sono cauti riguardo alle politiche che aumentano i costi per i consumatori, mentre le regioni che fanno affidamento su centrali elettriche a carbone e miniere di carbone sperano di fornire maggiore sostegno alla transizione, che porterà al caos e richiederà una riqualificazione su larga scala.