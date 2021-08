Il più grande fondo pensione americano scommette sui titoli Moderna e Costco del produttore di vaccini contro il Covid

Il più grande fondo pensione pubblico degli Stati Uniti ha recentemente apportato un importante adeguamento al proprio portafoglio di investimenti.

Calpers, come le pensioni ben note, ha rivelato transazioni che includevano Il modulo inviato Con la Securities and Exchange Commission. Ha rifiutato di commentare i cambiamenti di investimento.

La gestione è quasi 500 miliardi di dollari di assetAlla fine del secondo trimestre sono state acquistate ulteriori 82.241 azioni di Moderna con 752.974 azioni del produttore di vaccini Covid-19.

Il prezzo delle azioni di Moderna è più che raddoppiato nella prima metà di quest’anno e finora è aumentato del 63,0% nel terzo trimestre. Per confronto,

È cresciuto del 14,4% nella prima metà dell’anno e finora è cresciuto del 3,4% nel terzo trimestre.

Moderno Rapporto del secondo trimestre molto potente.L’azienda sta costruendo un fabbrica canadeseÈ il primo al di fuori degli Stati Uniti a produrre vaccini a base di mRNA per prevenire Covid-19, influenza stagionale, virus respiratorio sinciziale e altri virus respiratori.I funzionari sanitari federali hanno annunciato la scorsa settimana un piano per fornire Booster Covid-19 Per ricevere Moderna o

Calpers ha acquistato altre 640.467 azioni di Costco alla fine del secondo trimestre e deteneva 1,8 milioni di azioni del rivenditore. Il prezzo delle azioni di Costco è aumentato del 5% nella prima metà del 2021 e finora è aumentato del 16,0% nel terzo trimestre.

Costco continua a segnalare Forte crescita Nelle vendite mensili dello stesso negozio.Nominiamo il CEO Craig Jelinek come nostro nuovo membro Elenco dei migliori CEO Stabile quando la pandemia agita il mercato, e continua a salire.In effetti, un osservatore ritiene che modelli di spesa sostenuti Preferisci di più la città.

Il prezzo delle azioni di Carnival è aumentato del 21,7% nella prima metà dell’anno ed è sceso del 16,7% finora nel terzo trimestre.

Gli operatori di crociere tra cui Carnival hanno visto lo stock Rimbalzo all’inizio di quest’anno Per quanto riguarda l’aspettativa di ripresa della navigazione.Successivamente, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie speravano di attuare un ordine di navigazione condizionale che richiedesse la riapertura dell’industria crocieristica in un quadro rigoroso, ma per la vittoria dell’industria, un giudice Blocca l’ordineA luglio, Carnival ha emesso obbligazioni per 2,4 miliardi di dollari per l’acquisto di banconote emesse lo scorso anno per sbarcare il lunario durante il periodo peggiore della pandemia.La società afferma che il rifinanziamento del debito ad alto costo lo salverà 135 milioni di dollari all’anno Sugli interessi passivi.

Calpers ha acquistato ulteriori 495.979 azioni Carnival per 1,9 milioni di azioni alla fine del secondo trimestre.

La pensione ha venduto 4,7 milioni di azioni di Coca-Cola, riducendo il suo investimento a 20,5 milioni di azioni del colosso delle bevande. Le azioni di Coca-Cola sono diminuite dell’1,3% nella prima metà dell’anno e finora sono aumentate del 4,7% nel terzo trimestre.

Nel mese di giugno,

Morgan Stanley

Penso che le vendite della Coca-Cola lo faranno Recupero veloce A livello di pandemia.Abbiamo nominato questi titoli come uno dei nostri titoli I preferiti del 2021, E ha sottolineato che trarrà vantaggio dalla riapertura, perché metà delle sue vendite provengono da ristoranti, stadi e altri luoghi.L’anno scorso Coca-Cola ha interrotto una serie di marchi di bevande, tra cui il succo e i frullati Odwalla e Investire nel caffè.

