Il più grande incendio della California trasforma le città storiche in cenere Autore: Reuters

La giornalista del giornale Meg Upton ha scritto in un articolo online: “La scorsa notte, la mia strana e bellissima città natale adottiva si è trasformata in una città fantasma”.

Il portavoce dei vigili del fuoco della California, Mitch Matlow, ha dichiarato a Reuters che non è chiaro quanti edifici a Greenville siano stati distrutti perché i vigili del fuoco non hanno ancora valutato i danni. Ha detto che non ci sono state segnalazioni di vittime.

Il Dixie Fire è uno degli oltre dieci incendi che bruciano in tutto lo stato.L’incendio del fiume che è iniziato mercoledì ha bruciato 2.400 acri di terra in Nevada e nella contea di Placer, costringendo le persone a Colfax (New York Stock Exchange:) Secondo Cal Fire, il contenuto è zero.

Il California Forestry and Fire Department (Cal Fire) ha dichiarato su Internet giovedì: “Nonostante gli sforzi eroici dei vigili del fuoco, delle risorse aeree e delle forze dell’ordine per proteggere vite e proprietà, l’incendio si è esteso alla comunità di Greenville”.

GREENVILLE, California (Reuters)-Poche ore dopo che i più grandi incendi dello stato hanno colpito i piccoli villaggi delle montagne della Sierra Nevada, i funzionari hanno detto giovedì che la strada principale di una storica città della corsa all’oro in California era diventata in fiamme.

