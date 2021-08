Il più grande investitore di Rolls-Royce chiede al consiglio di amministrazione di “avere un nuovo look”

Il maggiore azionista di Rolls-Royce, Causeway Capital Management, ha invitato il nuovo presidente del produttore britannico di motori aeronautici ad “aggiornare” il consiglio di amministrazione, poiché il gruppo si sta riprendendo da una delle peggiori recessioni nella storia del settore.

Jonathan Eng, portfolio manager del California Investment Group, che possiede poco meno del 9% del capitale, ha detto che spera Anita FrewA ottobre, ha assunto la carica di presidente del FTSE 100 Index Group per valutare se il suo senior management avesse le competenze adeguate.

“Credo davvero che il consiglio abbia bisogno di nuove idee. L’azienda sta affrontando alcune sfide”, ha detto Eng al Financial Times.

Ha affermato che l’attuale consiglio di amministrazione di Rolls-Royce “non è male per quanto riguarda”, ma ora è il momento giusto per rivedere la sua composizione. Ha rifiutato di commentare gli individui.

Frew diventerà la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente del gruppo di 115 anni, entrata in un momento critico perché la società di ingegneria guidata dal CEO Warren East sta cercando di riprendersi dalla pandemia. Come altre società aerospaziali, anche Rolls-Royce deve navigare nella transizione verso lo zero netto. Gli investitori stanno osservando da vicino come la società utilizza 7,3 miliardi di sterline di asset per sostenere il proprio bilancio. Nuovo capitale proprio e debito L’anno scorso, dopo che la maggior parte delle sue entrate si era prosciugata, ha gestito questo cambiamento.

Eng ha affermato che Rolls-Royce deve assicurarsi di avere le giuste competenze per affrontare la sfida della decarbonizzazione. Dati i problemi di durata dell’azienda sul motore Trent 1000 e qualsiasi esperienza pertinente con problemi di salute nel contesto di una pandemia, Frew dovrebbe anche considerare la profondità delle competenze ingegneristiche del consiglio di amministrazione.

“Io chiederò [Frew], Ora abbiamo le persone giuste per fare domande quando si presentano situazioni difficili, perché appariranno”, ha detto l’Ing.

Rolls-Royce ha dichiarato di utilizzare “raccomandazioni e benchmark indipendenti” per rivedere periodicamente “l’efficacia, la composizione e le competenze” del suo consiglio di amministrazione e partecipare a “una forte pianificazione della successione”.

Eng ha anche affermato di sperare che l’azienda consideri il futuro della sua attività nel settore dei sistemi di alimentazione nei prossimi tre anni, in cui i motori di questa attività aiuteranno ad alimentare navi e treni. Gli analisti hanno affermato che la società potrebbe raccogliere oltre 3,5 miliardi di sterline di entrate annuali nel settore prima della pandemia attraverso la vendita.

Eng ha detto: “Con un solo colpo, possono diventare un’azienda aerospaziale e della difesa, e possono risolvere il problema del bilancio tutto in una volta”, ma ha sottolineato di non aver ancora preso una decisione.

Rolls-Royce ha affermato che la società “ha sottolineato da tempo che siamo un gruppo di potere globale e che la nostra vasta attività ci ha effettivamente fornito buoni servizi”.

Fondata nel 2001, Causeway gestisce circa 47 miliardi di dollari di asset ed è stata acquisita per la prima volta da Rolls-Royce nel 2018. Eng ha affermato di aver deciso di “aumentare” l’investimento al culmine della pandemia.

Ha detto che la società ha “fatto molto bene” nel tagliare la base dei costi e sta per risolvere il problema Trent 1000. Oggi detiene una quota di mercato superiore al 50% nel grande mercato aerospaziale civile wide body, il che la colloca in una posizione di forza.

“Il Covid ha davvero risvegliato molti team manageriali, [they] Già detto, ehi, dobbiamo cambiare. “

La società è tornata alla redditività nella prima metà di quest’anno, sebbene abbia avvertito che a causa dell’incertezza del ritmo di ripresa dei viaggi internazionali, non sarà in grado di raggiungere il suo obiettivo di raggiungere un flusso di cassa libero di 750 milioni di sterline il prossimo anno.La completa ristrutturazione sta per essere completata 9.000 licenziamenti E ha promesso di raccogliere almeno 2 miliardi di sterline dalla cessione. Ha detto che la riduzione dei costi farebbe risparmiare 1,3 miliardi di sterline all’anno.

Le azioni di Rolls-Royce hanno chiuso a 116 pence venerdì, in aumento di quasi il 15% nell’ultimo mese.

Nick Cunningham, analista di Agency Partners, ha rilasciato la sua raccomandazione di acquistare il titolo per la prima volta in 30 anni. Ha detto: anno”.