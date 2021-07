Il più grande magazzino di Ocado chiuso a causa di un incendio causato dalla collisione di un robot robot

Share it

Dopo che un guasto del robot ha causato un incendio, il più grande magazzino di Ocado non sarà in grado di completare gli ordini per i supermercati online entro pochi giorni.

L’evento di venerdì è il secondo Fuoco Uno dei grandi magazzini automatici di Ocado entro tre anni.

Questo fine settimana è stato chiuso l’Erith Customer Fulfillment Center, che può elaborare 150.000 ordini dalla sua joint venture al dettaglio con Marks and Spencer ogni settimana, causando il ritardo o l’annullamento di migliaia di ordini da parte di Ocado.

“Anche se prevediamo alcune interruzioni delle operazioni, stiamo lavorando duramente per riprendere i normali servizi il prima possibile”, Ocado Dire“Ci aspettiamo che la struttura inizi a funzionare entro la prossima settimana e ringraziamo i clienti i cui ordini sono stati colpiti per la loro pazienza”.

I vigili del fuoco di Londra hanno affermato che dopo che 800 dipendenti dell’edificio di tre piani sono stati evacuati, ha inviato 15 camion dei pompieri e 100 vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

“L’incendio era profondo ed è stata un’operazione impegnativa”, i vigili del fuoco Dire, Ci vogliono quasi 14 ore per controllarlo. Non ci sono state notizie di feriti.

Ocado ha dichiarato in una nota che l’incidente “sembra essere stato causato da tre robot che si scontrano su una griglia”.

Nel sistema “a nido d’ape” di Ocado, più di un migliaio di robot ronzavano intorno alla griglia, si fermavano per afferrare il cibo e poi li conservavano per i raccoglitori manuali per imballare gli ordini dei clienti.

“Il danno è limitato a una piccola parte inferiore all’1% della rete ed è stato controllato attraverso misure di prevenzione incendi pianificate”, ha affermato Ocado. “Fatta eccezione per un po’ di fumo residuo, la maggior parte dei CFC sono in buone condizioni”.

Il fuoco del robot è Anche accusato Nel 2019, il magazzino di Andover di Ocado nell’Hampshire è stato danneggiato. costo L’azienda è di circa 110 milioni di sterline, assicurazione esclusa, e ci sono voluti più di due anni ricostruzione.

Durante il blocco del Covid-19 nel Regno Unito, la riduzione della capacità produttiva di Andover ha reso difficile per Ocado soddisfare l’aumento della domanda dei clienti, che ha aperto le porte a una maggiore concorrenza nella consegna di generi alimentari online.

Un servizio di consegna di generi alimentari online operante nel Regno Unito ha ricevuto centinaia di milioni di dollari in capitale di rischio fondi quest’anno.

La complessità dei magazzini robotizzati Ocado significa che possono richiedere molto tempo per la costruzione.Il secondo incendio del robot potrebbe anche preoccupare i potenziali clienti della sua attività di soluzioni, che ha venduto il suo sistema di adempimento proprietario ad altri rivenditori, tra cui Kroger e U.S. casinò In Francia.

Il negozio di alimentari online ha lavorato duramente per aumentare la capacità del suo CFC, introducendo una versione più piccola del magazzino automatizzato per fornire la consegna in giornata tramite il suo servizio Ocado Zoom.