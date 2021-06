Il più grande modello Boeing 737 MAX farà il suo primo volo – fonte Reuters

Anche così, Boeing sta ancora intensificando i suoi sforzi per vendere il 737 MAX 10, con gli obiettivi principali tra cui Ryanair in Irlanda.

Ha studiato piani per patchare il 737 MAX 10 per espandere la gamma dell’A321neo, ma ora sta valutando un piano più audace per sostituire il 757 a canale singolo che si sovrappone alla fascia alta della serie MAX.

Boeing deve anche completare la certificazione di sicurezza dell’aeromobile in un contesto normativo più rigoroso.Due incidenti mortali della piccola versione del 737 MAX hanno causato la messa a terra dell’aereo per quasi due anni: la Cina applica ancora un divieto di sicurezza.

La persona a conoscenza della questione ha affermato che il volo inaugurale del 737 MAX 10 dovrebbe decollare dall’area di Seattle intorno alle 10 del mattino ora locale, il che indica che richiederà mesi di test e certificazioni prima di essere messo in servizio in 2023.

