Il più grande radiotelescopio del mondo inizierà la costruzione il mese prossimo

Il mese prossimo inizierà la costruzione del radiotelescopio più grande del mondo, che combinerà 200 grandi ricevitori a forma di piatto nella regione semi-arida del Karoo in Sud Africa con 130.000 piccole antenne “albero di Natale” distribuite nell’entroterra dell’Australia occidentale.

Una partnership internazionale tra Sudafrica, Australia, Regno Unito e altri quattro paesi, l’enorme osservatorio a schiera di chilometri quadrati, costato 2 miliardi di euro, avrà almeno 10 volte la funzione dei telescopi esistenti. Gli astronomi affermano che questo li aiuterà a condurre ricerche, dalla comprensione di come si formano ed evolvono le galassie al rilevamento di segni biochimici di vita su pianeti lontani.

I sette paesi fondatori dell’Osservatorio SKA hanno dichiarato martedì che i casi tecnici e scientifici e i finanziamenti del progetto sono abbastanza sicuri per iniziare la costruzione. I preparativi di progettazione e ingegneria sono in corso da sette anni e ora dovrebbero essere completati nel luglio 2029.

“Sono entusiasta”, ha detto il professor Philip Diamond, direttore generale di SKA. “Oggi l’umanità sta facendo un altro enorme passo avanti, impegnata a costruire la più grande struttura scientifica del suo genere sulla Terra, non solo una, ma le due più grandi e complesse reti di radiotelescopi, progettate per svelare alcune delle più affascinanti il nostro universo.”

Sud Africa, Australia e Regno Unito, dove si trova la sede dell’osservatorio della Jodrell Bank vicino a Manchester, saranno le maggiori fonti finanziarie dei costi di costruzione.

Piccola antenna “Albero di Natale” nell’Australia occidentale © ICRAR

Gli altri membri fondatori sono Cina, Italia, Paesi Bassi e Portogallo. Catherine Cesarsky, presidente del consiglio di amministrazione dell’Osservatorio, ha dichiarato: “L’impegno degli Stati membri oggi è un segnale forte affinché altri si uniscano e traggano vantaggio da questo istituto di ricerca unico”.

Altri paesi che sono diventati membri includono Francia, Spagna, Svizzera, Canada, Germania, India, Svezia, Giappone e Corea del Sud.

Il consiglio ha dichiarato che la procedura di appalto per il contratto SKA inizierà immediatamente. “Nei prossimi mesi, SKAO firmerà circa 70 contratti nei suoi stati membri e condurrà gare d’appalto in ogni paese”.

La radiazione elettromagnetica emessa da un’ampia varietà di oggetti nello spazio esterno ha una lunghezza d’onda molto più lunga della luce visibile ai nostri occhi nudi. La frequenza e l’intensità del segnale dipendono dai processi chimici e fisici che avvengono all’interno di ciascun oggetto.

Combinando i segnali ricevuti dall’antenna ad albero a bassa frequenza australiana e dal ricevitore piatto a media frequenza del Sud Africa, SKA coprirà una gamma di lunghezze d’onda senza precedenti. Potenti capacità di elaborazione dei dati possono quindi convertire il segnale in un’immagine.

Come altri radiotelescopi, una delle sfide che SKA dovrà affrontare in futuro sarà l’interferenza di decine di migliaia di satelliti.Gli operatori di questi satelliti, come Starlink di Elon Musk, prevedono di inviare questi satelliti in orbita terrestre bassa per inviare Internet a tutti parti del mondo connessione.

“Possiamo vederli ovunque”, ha detto Diamond. “Abbiamo lavorato con l’industria per adottare misure di mitigazione, come cercare di farle dirigere il raggio a valle lontano da dove siamo.

“Ma da quando ero un radioastronomo, abbiamo vissuto con interferenze, quasi 40 anni”, ha aggiunto Diamond. “Anche se le nuove costellazioni di satelliti renderanno le nostre vite più difficili, non distruggeranno SKA”.

Gli astronomi hanno affermato che l’osservatorio li aiuterà a condurre ricerche, dalla comprensione di come si formano le galassie al rilevamento di segni biochimici di vita su pianeti lontani © JPL-Caltech/NASA/SSC



Gli importanti compiti di SKA includeranno lo studio delle stelle di neutroni rotanti chiamate pulsar, la misurazione delle onde gravitazionali e la revisione dell’universo primordiale quando si sono formate le prime stelle e galassie.

I progettisti di SKA hanno affermato che per la prima volta gli astronomi saranno in grado di “rilevare la radiazione radio dai pianeti legati alle stelle vicine, che è equivalente alla radiazione prodotta dalle attività umane sulla Terra, aprendo la possibilità di rilevare civiltà tecnologicamente attive altrove in la Via Lattea.” .

“Alla ricerca di saggezza extraterrestre [known in science circles as Seti] Non è uno dei nostri principali compiti scientifici, ma se lo troviamo, allora ‘Wow'”, ha detto Diamond. “Saremo la migliore macchina Seti sulla terra. “