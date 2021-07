Il polacco Tusk torna in prima linea per affrontare il vecchio rivale Kaczynski Reuters

2/2 © Reuters. Immagine del file: L’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha tenuto un discorso in occasione di un evento della Fondazione Konrad Adenauer per discutere del 30° anniversario della riunificazione tedesca, il 10 settembre 2020 a Berlino, Germania. REUTERS/Michele Tantussi/Piscina/File Photo



Autori: Alan Charlish e Anna Koper

Varsavia (Reuters) – L’ex presidente del Consiglio europeo Donald Tusk è tornato alla politica polacca sabato come leader del principale partito di opposizione, una mossa che ha riacceso un duello con il suo nemico di lunga data Jaroslaw Kaczynski.

Per molti membri del Partito della Piattaforma Civica Liberale (PO) che Tusk ha contribuito a creare, la posta in gioco non è inferiore al futuro della Polonia nell’Unione Europea.

Le elezioni previste per il 2023 determineranno se il partito nazionalista Legge e giustizia (PiS) guidato da Kaczynski continuerà a disputare con Bruxelles su questioni tra cui le riforme giudiziarie, che secondo l’Unione europea pregiudicherebbero i giudici Indipendenza e diritti LGBT.

“La piattaforma dei cittadini è indispensabile. Deve essere usata come una forza, non come un ricordo, per vincere la futura lotta contro il PiS”, ha detto Tusk alla conferenza PO a Varsavia. “Senza una piattaforma cittadina, non c’è possibilità di vittoria. La nostra storia ce lo dice”.

La competizione tra Tusk e Kaczynski è sia molto personale che un simbolo delle differenze tra il liberalismo economico e sociale filoeuropeo di PO e i valori sociali conservatori di PiS e l’economia di sinistra, che definisce in gran parte la politica polacca.

Parlando alla conferenza PiS a Varsavia sabato, dove è stato rieletto come leader, perché ha detto che sarebbe stata l’ultima volta, Kaczynski ha confrontato ciò che ha detto il miglioramento degli standard di vita sotto PiS con ciò che ha detto li stava dominando. l’elitarismo è stato paragonato.

“Questo gruppo (élite) dominerà… (e) tutti gli altri dovrebbero accettare di vivere una vita umile, povera e talvolta miserabile”, ha detto.

“Alzando i salari, aumentando sostanzialmente le pensioni e aumentando il salario minimo, abbiamo ripristinato… la dignità delle persone e la dignità del lavoro”.

Colloqui tripartiti

Dopo un incontro a porte chiuse tra il nuovo leader, il suo predecessore Borys Budka e il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, Tusk ha annunciato il suo ritorno, e quest’ultimo è stato nominato per le posizioni di leadership.

Tusk, che è stato presidente del Consiglio europeo dal 2014 al 2019, ha contribuito a guidare l’Unione europea in un periodo turbolento segnato dalla Brexit e dalla crisi dell’immigrazione.

Come primo primo ministro nella storia post-comunista della Polonia a vincere due mandati, ha guidato il PO nel governo dal 2007 al 2014.

Durante la crisi finanziaria globale, la Polonia ha evitato una recessione sotto la guida di Tusk, ma il governo è sempre più visto come fuori contatto con i problemi dei polacchi giovani e meno ricchi.

Dopo essere tornato alla politica polacca, Tusk dovrà ancora affrontare questo problema, perché alcuni analisti affermano che il partito ha lavorato duramente per definire la sua agenda e stabilire contatti con elettori al di fuori della classe media centrale e degli elettori urbani, e il partito è nei sondaggi di opinione vicino ai minimi storici.

“Il più grande partito di opposizione sta attraversando la più grande crisi della sua storia… Molti elettori a cui non piace il PiS non vogliono nemmeno votare per il PO”, ha affermato Rafal Chwedoruk, politologo dell’Università di Varsavia.

L’unione civica del PO ha 126 rappresentanti nel parlamento polacco, mentre i 230 rappresentanti della coalizione al governo sono al terzo posto nel sondaggio del partito polacco 2050. L’agenda di centrodestra del giornalista cattolico Szymon Holownia risuona tra molti elettori del PO.

Inoltre, molti giovani elettori ritengono che la posizione del partito su questioni controverse come l’aborto ei diritti LGBT sia troppo prudente.

Tuttavia, il PiS deve anche affrontare il problema di unire la sua sempre più irritabile coalizione di destra unita, e il numero dei sondaggi quest’anno è diminuito.

Di recente, tre legislatori hanno lasciato il partito in una lotta interna per il suo programma di punta “Polish Deal”.Il partito ha affermato che ciò significava che la maggior parte dei polacchi avrebbe pagato meno tasse, ma i critici hanno affermato che punirebbe i proprietari di piccole imprese e la classe media.