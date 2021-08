Il ponte aereo sta volgendo al termine, il Regno Unito ha lasciato indietro più di 1.000 afghani

Il Regno Unito terminerà il suo trasporto aereo civile da Kabul venerdì sera.Il ministro della Difesa Ben Wallace ha espresso “profondo rammarico” per i ben 1.100 afgani che possono venire nel Regno Unito.

Ma i parlamentari laburisti hanno affermato che il numero reale potrebbe essere molto più alto e l’opposizione ha accusato il primo ministro Boris Johnson di “tradire” le promesse fatte a coloro che avevano aiutato l’esercito britannico in Afghanistan.

Boris Johnson ha dichiarato che il suo governo “alzerà il terreno” per aiutare gli afgani a lasciare il paese dopo che l’esercito occidentale avrà completato il suo ritiro. Il Partito Laburista ha chiesto dettagli su come raggiungere questo obiettivo.

Mentre l’evacuazione finale volge al termine, l’amministrazione Johnson dovrà ora affrontare le tensioni con gli Stati Uniti e l’imbarazzo per la futura direzione della politica estera britannica.

Wallace ha affermato di aver allentato le regole per “fare i bagagli” sull’ultimo volo in partenza da Kabul. Entro venerdì pomeriggio, l’esercito britannico aveva ritirato quasi 14.000 persone, il doppio della previsione iniziale.

Non abbiamo una politica estera.Reagiamo agli eventi invece di plasmarli

Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab (Dominic Raab) ha affermato che due adulti britannici e un figlio di un cittadino britannico tra le vittime all’aeroporto hanno evidenziato il pericolo affrontato dal personale aeroportuale. Attacco suicida Giovedì sono state uccise più di 100 persone.

Il ruolo dell’esercito britannico nell’evacuazione è stato elogiato da tutte le parti.Le truppe britanniche dovrebbero lasciare Kabul domenica, prima del previsto Tutto il personale degli Stati Uniti è stato evacuato prima del 31 agosto.

Wallace ha ammesso che ben 1.100 afgani idonei per l’evacuazione non sono arrivati ​​all’aeroporto ed è probabile che vengano lasciati indietro. Ma alcuni parlamentari laburisti che rappresentano gli elettori afgani insistono sul fatto che più persone idonee a venire nel Regno Unito non sono riuscite a fuggire.

Il deputato laburista Jace Phillips ha dichiarato: “Delle centinaia di persone di cui abbiamo sentito parlare, solo quattro hanno avuto successo.” “Tutti coloro che hanno lavorato in qualche modo con il Regno Unito e gli Stati Uniti”. , tutti i casi sono ancora in Afghanistan e so che molti parlamentari si trovano in una situazione simile”.

Il segretario ombra della Difesa John Healy ha dichiarato che la Gran Bretagna era “completamente impreparata” per l’evacuazione. Ha detto che l’esercito britannico, gli operatori umanitari e i diplomatici si sono sentiti “dolorosi” nel vedere i colleghi afgani essere lasciati indietro. “Sembra che la Gran Bretagna abbia tradito la promessa che abbiamo fatto”, ha detto.

Gli sfollati afgani sono volati a Birmingham, all’aeroporto di Heathrow e alla base aerea militare di Britz Norton per tutta la giornata di venerdì, prima di essere inviati in un hotel di quarantena. Quindi saranno assegnati alla residenza dell’autorità locale.

Circa 100 soldati di 1.000 soldati britannici dispiegati a Kabul sono tornati a casa. Un funzionario della difesa ha affermato che tutti i soldati che tornano nel Regno Unito riceveranno supporto psichiatrico per la “decompressione” durante il periodo di quarantena.

La prossima settimana, Raab affronterà le questioni sollevate dalla commissione per gli affari esteri della Camera dei comuni in merito all’evacuazione, inclusa la divulgazione da parte del Times del personale del ministero degli Esteri che ha lasciato un documento contenente le informazioni di contatto degli afghani che lavorano per loro presso l’ambasciata britannica . .

Wallace era critico nei confronti dei diplomatici coinvolti. “Le prove sembrano chiare”, ha detto a LBC Radio. “Ovviamente questo non è abbastanza buono, è così semplice. Penso che il Primo Ministro farà alcune domande”.

Il ministero degli Esteri ha dichiarato: “Durante il ridimensionamento della nostra ambasciata, abbiamo fatto ogni sforzo per distruggere i materiali sensibili”.

Ma dopo che la Gran Bretagna si sarà affidata agli Stati Uniti, Raab e Johnson saranno anche soggetti a un esame futuro della loro politica “Global Britain” – e della loro debole influenza sui loro più stretti alleati – Esposto dal disastro di Kabul.

Tobias Elwood, presidente del Partito Conservatore del Comitato di Difesa della Camera dei Comuni, ha dichiarato al Financial Times: “Non abbiamo una politica estera. Rispondiamo agli eventi, non li modelliamo.

“Quando ci rendiamo conto dei limiti della ‘Global Britain’, questo deve essere un momento totem. Dobbiamo renderci conto che gli Stati Uniti non sempre prendono le decisioni giuste”.

Elwood ha affermato che il Regno Unito deve andare oltre la “banalizza della Brexit” e lavorare più a stretto contatto con i suoi alleati europei. “Dobbiamo assolutamente lavorare più strettamente insieme”, ha detto.

Le comunità afgane in tutto il Regno Unito hanno sentito profondamente il trauma delle ultime settimane, compresa l’Afghanistan and Central Asian Association a Feltham, a ovest di Londra.

Una delle persone in cerca di aiuto era un cittadino britannico di origine afghana di Feltham, che ha detto che stava cercando di convincere sua zia e sua nuora, entrambi ex membri della magistratura afghana, a lasciare il Paese.

Ha detto che sua nuora aveva un visto per venire nel Regno Unito ma non poteva viaggiare a causa della fine del volo di evacuazione.

“Si sono nascosti”, ha detto. “Non ho sentito nulla da loro. Sono solo venuto a vedere cosa posso fare per aiutarli a lasciare l’Afghanistan”.