Il portavoce dei talebani ha detto che “la guerra in Afghanistan è finita”

“Abbiamo raggiunto l’obiettivo che cercavamo, ovvero la libertà del nostro Paese e l’indipendenza del nostro popolo”, ha affermato. “Non permetteremo a nessuno di usare la nostra terra per prendere di mira nessuno e non vogliamo ferire gli altri”.

Ha detto che i talebani hanno visto i frutti dei loro 20 anni di duro lavoro e sacrifici e adotteranno una politica di non interferenza negli affari interni di altri paesi in cambio della non interferenza in Afghanistan.

“Chiediamo a tutti i paesi e le entità di lavorare con noi per risolvere eventuali problemi”, ha detto in un’intervista ad Al Jazeera.

In un’intervista ad Al Jazeera, il portavoce Mohamed Naeim ha affermato che i talebani non vogliono vivere in isolamento e che presto sarà chiaro il tipo di governo e la forma di potere.

