Il portavoce ha affermato che il governo giapponese è pronto a implementare misure di stimolo economico in modo flessibile Reuters

Ha detto che il governo risponderà in modo flessibile perché tiene sempre presente il piano economico per affrontare il colpo economico del coronavirus.

“Quindi dobbiamo adottare misure economiche in modo flessibile senza esitazione”, ha detto Kato, ma non ha menzionato la portata o la tempistica di ulteriori misure di stimolo.

Tokyo (Reuters)-Il principale portavoce del governo giapponese ha dichiarato domenica che il Giappone è pronto a iniettare più fondi nell’economia per alleviare le sofferenze causate dall’epidemia prolungata e ulteriori misure di stimolo per sostenere la crescita.

