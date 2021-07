Il Portogallo richiede il test COVID e il certificato di vaccinazione al momento del check-in in hotel Reuters

Dopo che il Portogallo ha aperto ai turisti dell’Unione Europea e del Regno Unito a metà maggio, i casi hanno iniziato ad aumentare gradualmente. Tuttavia, il numero di decessi al giorno è ancora molto al di sotto del livello di febbraio e i nuovi casi sono segnalati principalmente in giovani che non sono stati vaccinati.

Nelle ultime settimane, il numero di nuovi casi giornalieri in Portogallo è in costante aumento, tornando al livello di quando il paese era sotto stretto isolamento a febbraio. Quasi il 90% dei casi appartiene alla variante Delta più infettiva.

Lisbona (Reuters)-Il governo portoghese ha annunciato giovedì che a causa del continuo aumento del numero di infezioni, i turisti in Portogallo dovranno mostrare un risultato negativo del test COVID-19, un certificato di vaccinazione o una prova di riabilitazione prima di poter rimanere in alberghi o altri alloggi per le vacanze.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.