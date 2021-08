Il presidente afghano uscente che non è riuscito a riconciliarsi con i talebani Reuters

© Reuters. Foto del file: il presidente afghano Ashraf Ghani tiene un discorso al parlamento di Kabul, in Afghanistan, il 2 agosto 2021. REUTERS/Stringer



Kabul (Reuters)-Ashraf Ghani ha lasciato l’Afghanistan domenica dopo che i talebani hanno rapidamente attraversato il Paese ed sono entrati a Kabul.E’ stato eletto presidente dell’Afghanistan due volte ed è anche uno degli studiosi più famosi del Paese.

Funzionari del governo hanno affermato che poche ore dopo l’ingresso dei talebani nella capitale, il presidente Ghani ha lasciato il paese. Non è chiaro dove stia andando o come verrà trasferito il potere.

Ghani è stato eletto presidente per la prima volta nel 2014, succedendo ad Hamid Karzai, che ha guidato l’Afghanistan dopo l’invasione dell’Afghanistan guidata dagli Stati Uniti nel 2001, e ha supervisionato la fine delle missioni di combattimento statunitensi e il ritiro quasi completo delle truppe straniere dal paese. , e un feroce processo di pace con i talebani ribelli.

Sebbene i talebani abbiano continuato ad attaccare il suo governo e le forze di sicurezza, ha comunque fatto della fine di decenni di guerra la sua massima priorità e ha iniziato i colloqui di pace con gli insorti a Doha, la capitale del Qatar, nel 2020.

Tuttavia, Ghani, noto per il suo carattere e la sua premura, non è mai stato accettato dai talebani e i colloqui di pace hanno fatto pochi progressi.

I governi stranieri sono frustrati dalla lentezza dei negoziati e aumentano le richieste al governo provvisorio di sostituire il suo governo.

Durante la sua presidenza, è riuscito a nominare una nuova generazione di giovani afgani istruiti a posizioni di leadership quando i corridoi di potere del paese erano occupati da un piccolo numero di élite e reti di sponsorizzazione.

Ha promesso di combattere la corruzione dilagante, riparare un’economia paralizzata e trasformare il paese in un centro commerciale regionale tra l’Asia centrale e meridionale, ma non è riuscito a mantenere la maggior parte delle sue promesse.

Lunga via

Ghani è un antropologo formato negli Stati Uniti e ha conseguito un dottorato di ricerca presso la Columbia University di New York City ed è stato nominato uno dei “Top 100 Global Thinkers in the World” dalla rivista Foreign Policy nel 2010.

La sua strada verso il presidente è difficile.

Durante gli anni turbolenti del dominio sovietico, della guerra civile e del potere dei talebani, trascorse quasi un quarto di secolo fuori dall’Afghanistan.

Durante questo periodo, ha lavorato come studioso negli Stati Uniti, e in seguito ha lavorato presso la Banca Mondiale e le Nazioni Unite nell’Asia orientale e meridionale.

Nel giro di pochi mesi dall’invasione afghana guidata dagli Stati Uniti, si dimise dal suo incarico internazionale e tornò a Kabul per diventare un consigliere anziano del nuovo presidente Karzai.

Ha servito come ministro delle finanze dell’Afghanistan nel 2002, ma ha litigato con Karzai ed è stato nominato presidente dell’Università di Kabul nel 2004, dove è stato visto come un efficace riformatore e ha formato un think tank A con sede a Washington dedicato alla formulazione di politiche per dare potere ad alcune delle persone più povere del mondo.

Nel 2009, Ghani, che appartiene all’etnia pashtun a maggioranza afgana come Karzai, si è candidato alla presidenza, ma si è classificato quarto con circa il 4% dei voti nazionali.

Continua a svolgere ruoli importanti in Afghanistan, anche come “zar di transizione” dell’Afghanistan, presiedendo un’agenzia che sovrintende alla transizione sicura dalla NATO agli afgani.

Dal momento che la Costituzione afghana proibisce a Karzai di candidarsi per la terza volta, Ghani ha condotto con successo la sua seconda elezione nel 2014. È stato rieletto nel 2019.

I suoi rapporti con Washington e altre capitali occidentali sono inquietanti.

Ha criticato senza mezzi termini ciò che ha affermato essere uno spreco di aiuti internazionali in Afghanistan, ed è stato spesso incoerente con le strategie dell’Afghanistan occidentale, specialmente quando volevano un processo di pace lento e doloroso con i talebani.

In un’intervista alla BBC, Ghani ha dichiarato: “Il futuro sarà determinato dal popolo afghano, non dal sognatore seduto dietro la scrivania”.