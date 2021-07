Il presidente Amundi ha affermato che le fusioni e le acquisizioni da sole non sono sufficienti per salvare i gestori di fondi

Il presidente di Amundi, che ha trasformato il gruppo nella più grande società di gestione patrimoniale europea nell’ultimo decennio, ha affermato che fusioni e acquisizioni non sono sufficienti per risolvere le sfide che deve affrontare il suo settore e ha messo in guardia dal concludere accordi solo per il perseguimento di dimensioni.

Yves Perrier (Yves Perrier) dalla costituzione nel 2010 per dimettersi da amministratore delegato del gruppo francese a maggio, ha dichiarato al “Financial Times”: “Le acquisizioni possono accelerare la crescita organica, ma non potranno mai sostituirla. Se no le abilità vengono portate al bersaglio… Non avrai un effetto sinergico.”

Attraverso una serie di acquisizioni intelligenti e una forte crescita organica, Perrier ha trasformato Amundi (a sua volta risultato della fusione di Crédit Agricole e Societe Generale Asset Management) in un gruppo da 176 milioni di euro.

Le sue dimensioni e la sua portata fanno sì che venga spesso definita la “BlackRock d’Europa”.

Transazioni degne di nota includono l’acquisizione nel 2016 dif Investimento pionieristico dell’Italia UniCredit 3,55 miliardi di euro, Il che lo rende uno dei primi 10 giocatori nelle risorse globali. La mossa ha rafforzato la posizione di Amundi in azioni, compresa la creazione di una partnership di distribuzione con la banca italiana e la vendita dei suoi fondi ai clienti Pioneer e UniCredit in Italia, Germania e Austria.

“Per me, le acquisizioni non sono mai state una questione di scala”, ha affermato Periel, il suo vice CEO Valerie Baldson“Si tratta di rafforzare il modello di business. Il problema di ogni azienda è la crescita e la crescita della redditività”, ha aggiunto, osservando che i tre quarti della crescita di Amundi sono organici.

Dalla sua IPO nel 2015, l’utile netto del gruppo lo scorso anno è stato di 962 milioni di euro, quasi raddoppiato, e il suo rapporto costi/ricavi del 51,7% l’ha resa una delle aziende più redditizie del settore. Al 31 marzo il patrimonio in gestione ha raggiunto 1,76 tonnellate, con un incremento annuo del 14,9%.

Il gestore degli investimenti è Un affare incredibile Amazing Mentre lottano per far fronte alla pressione dei tassi di interesse costantemente bassi, dei costi in aumento e delle commissioni in calo, cercano la scala. Molte persone stanno cercando di aumentare la propria esposizione a mercati in rapida crescita, come investimenti passivi, asset privati ​​e strategie ESG, e di aprire nuovi canali di distribuzione.

Ma le fusioni e le acquisizioni di asset management sono piene di rischi di esecuzione: le sinergie di costo possono essere compensate da deflussi di capitali, perché i clienti disturbati ritireranno i fondi e i conflitti culturali possono minare la stabilità del team di gestori del fondo, portando a dimissioni o danni alla performance degli investimenti.

Il mandato di 11 anni di Perrier come CEO termina a Acquisizione da 825 milioni di euro Nell’aprile di quest’anno, la transazione Lyxor di Societe Generale ha permesso ad Amundi di superare il suo concorrente tedesco DWS e diventare il secondo maggiore partecipante agli ETF europei dopo BlackRock.

Non ci sono stelle ad Amundi, tranne Amundi stessa

Angeliki Bairaktari, analista di società di gestione patrimoniale europea presso Autonomous Research, ha dichiarato: “Amundi è una delle poche società di gestione patrimoniale che vedono le fusioni e le acquisizioni come un catalizzatore a proprio vantaggio. La transazione di Lyxor sembra logica e ha un basso rischio di esecuzione”.

Ha aggiunto: “Il record positivo di Amundi nelle transazioni storiche dà fiducia agli investitori”.

Perrier riconosce rischi e vantaggi. “La scala a volte significa che non sei abbastanza agile e crei burocrazia”, ​​ha detto. “Dal punto di vista gestionale, devi lavorare sodo per recuperare per mantenere un forte spirito imprenditoriale”.

Ha versato acqua fredda sull’idea dei gestori di fondi stellari, dicendo che “Amundi non ha stelle, solo Amundi stesso”.

“La gestione patrimoniale è ovviamente un’attività di personale, ma è anche un’attività tecnologica e un’attività industrializzata”, ha aggiunto.

L’anno scorso, il gruppo ha creato Amundi Technology, che vende il suo software proprietario a società di gestione del risparmio e investitori istituzionali rivali, e prevede di raggiungere 150 milioni di euro di fatturato entro cinque anni.

Sotto la guida di Perrier, il gruppo si concentra su Europa e Asia.Ha detto che per Amundi avere grandi ambizioni negli Stati Uniti “non è una buona idea” perché “questo è un mercato dominato da giocatori americani ed è difficile vincere…”. Abbiamo accettato taglie diverse. [US giants] BlackRock e i pionieri”.

Rispettati

Al contrario, fa parte di un numero crescente di società di gestione del risparmio estere Nel profondo della Cina Mentre il paese apre i suoi mercati finanziari.

L’anno scorso, attraverso la sua cooperazione con Bank of China, ha ottenuto l’approvazione per la prima joint venture cinese di gestione patrimoniale controllata da stranieri, che le consentirà di progettare e produrre prodotti da vendere a investitori continentali.

Alcuni investitori hanno avvertito che le società di gestione patrimoniale occidentali potrebbero aver sottovalutato i rischi politici in un momento in cui le relazioni tra Washington e Pechino sono tese.

Ma per Perrier, il rischio di espansione nella più grande economia asiatica supera di gran lunga il costo potenziale di perdere opportunità nel crescente mercato della gestione patrimoniale, che è stato stimato in 18,9 trilioni di dollari l’anno scorso.

Ha predetto che continueranno ad esserci “alcuni scontri” tra Stati Uniti e Cina, “ma penso che il peggio sia passato… È nell’interesse dei cinesi stabilire questa partnership, in particolare quella con gli europei”.

Il patrimonio privato è un’altra area che Amundi ha contrassegnato come crescita. Il settore delle attività fisiche, comprese le infrastrutture immobiliari e di energia rinnovabile, nonché private equity e debito, vale 56,7 miliardi di euro.

“Non ho mai trovato un modo per sviluppare vigorosamente il private equity all’interno di Amundi”, ha affermato Perrier, che il mese scorso Entra nel consiglio di amministrazione Gruppo Edmund de Rothschild. “Questa non è la stessa cultura. Non è facile integrare persone di private equity in una cultura come Amundi”.