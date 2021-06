Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden afferma che il giorno delle elezioni dovrebbe essere un “giorno libero” Reuters

Biden ha parlato bruscamente ai repubblicani di stato, dicendo che stavano spingendo per un riconteggio quando non gli piacevano i risultati del voto. “Chi in nome di Dio, come ha detto mia madre, è morto e ha lasciato il proprio capo?”, ha chiesto Biden. “Quando voti, i tuoi voti devono essere contati.”

La festa federale è stata istituita attraverso la legislazione del Congresso; la scorsa settimana Biden ha firmato un disegno di legge per designare il 19 giugno come festa federale per commemorare la liberazione degli schiavi neri americani.

Psaki ha affermato che Biden non ha abbandonato la legislazione federale e lavorerà con i leader democratici al Congresso per fare il passo successivo.

Questa settimana il Congresso non ha approvato un disegno di legge democratico completo per espandere il tempo e i metodi di voto. Almeno una versione della legislazione propone di designare il giorno delle elezioni come festa federale.

Come e quando i cittadini americani possono votare è diventato un campo di battaglia politico, poiché i repubblicani hanno emesso nuove leggi che limitano il tempo di voto, il voto per corrispondenza e altre misure progettate per attirare più persone a votare.

