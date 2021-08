Il presidente del Niger afferma di aver bisogno dell’aiuto dell’Occidente per affrontare la jihad

Dopo che la Francia ha deciso di fornire intelligence e hardware militare al governo della regione del Sahel, le potenze occidentali devono rafforzare la fornitura di intelligence e hardware militare al governo della regione del Sahel Dimezzare lo spiegamento delle forze antiterrorismo Nella regione, ha detto al Financial Times il presidente del Niger.

Essendo uno dei paesi più poveri del mondo, il Niger si trova in prima linea nella lotta contro l’insurrezione jihadista sempre più attiva che si sta diffondendo oltre i suoi confini pieni di scappatoie.

Senza più attrezzature, in particolare aerei, il neoeletto presidente del Niger Mohammed Bazum ha dichiarato che il suo paese avrà difficoltà a far fronte alla crescente insurrezione.

“Ciò di cui abbiamo veramente bisogno sono più aerei. Dati i nostri vincoli finanziari, non possiamo permettercelo. Questa è una delle nostre principali carenze”, ha detto. “Abbiamo un territorio vasto e affrontiamo sfide in diversi luoghi”.

Il Niger è più del doppio della Francia e confina con sette paesi, tra cui Burkina Faso, Ciad, Libia, Mali e Nigeria, tutti profondamente radicati nei combattenti islamici.

Considerato Ben gestito Grazie al sostegno dei suoi alleati europei nelle regioni instabili, il Niger è diventato il centro della lotta contro i jihadisti radicali dopo la sua morte ad aprile. Idris Deby, L’uomo forte leader del Ciad, considerato da Parigi un importante alleato.

Con il ritiro della Francia dalla sua base nel nord del Mali, Niamey, la capitale del Niger, istituirà un nuovo quartier generale della task force per sostituire l’Operazione Crescent Dune francese. Il mese scorso il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l’esercito francese sarà dimezzato da 5.100 unità e lavorerà con le truppe europee schierate nella regione.

Bazum, 61 anni, ha detto: “La Francia ha ragioni per ridurre la sua esistenza, ed è anche bene farlo, al contrario”. Ha aggiunto che camminando su una motocicletta, puoi fuggire rapidamente dalle truppe regolari.

Bazum, l’ex ministro degli Interni e degli Affari esteri, è subentrato ad aprile dopo le elezioni, che hanno segnato il primo trasferimento democratico di potere in questo paese senza sbocco sul mare con una popolazione di 24 milioni di abitanti.Almeno un mese prima di entrare in carica 137 uccisi Nella regione di Tawa, in Niger, vicino al confine con il Mali, uomini armati in motocicletta hanno lanciato il peggior attacco jihadista sul suolo nigeriano.

Bazum ha affermato che oltre a più aerei, il Niger ha anche bisogno di intelligence di alta qualità, compresa l’intelligence su dove si trovano e sui movimenti dei militanti dalla base di droni degli Stati Uniti vicino ad Agadez, nel centro del paese.

Il presidente ha ammesso che l’esercito nigeriano non è completamente attrezzato per combattere i militanti, anche se ha detto che sono in condizioni molto migliori di prima.

“L’esercito nigeriano è ora completamente diverso dall’esercito nigeriano cinque anni fa in termini di numero, equipaggiamento, capacità tecniche e morale”, ha detto, alludendo ai miglioramenti sotto la guida del suo predecessore Mahamadou Issuf, così come dalla Francia e altri Formazione nei paesi europei, Germania inclusa.

Mohamed Bazoum: “Abbiamo un territorio vasto e affrontiamo sfide in diversi luoghi” © Tolga Akmen/AFP/Getty



“Abbiamo investito molto denaro e abbiamo beneficiato dell’addestramento di forze speciali da parte dei nostri partner occidentali”, ha affermato.

Ha detto che in risposta, i militanti sono sempre più alla ricerca di obiettivi morbidi. 18 persone sono state uccise in Niger la scorsa settimana e 14 persone “hanno lavorato pacificamente nei campi” la settimana precedente. “Poiché non possono attaccare il nostro esercito, attaccano i civili lontani dalla nostra base sicura. Quindi, come puoi vedere, anche se risolviamo un problema, ne sorgerà uno nuovo”.

Bazum ha affermato che la povertà ha intensificato la lotta contro il radicalismo. “Il senso di insicurezza deriva dalle difficoltà incontrate da questi giovani che si uniscono alle organizzazioni terroristiche”, ha detto, riferendosi ad organizzazioni come Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin e Boko Haram legate ad al Qaeda. Ha detto: “Se hanno una buona istruzione e vivono una vita ricca, non si uniranno a un’organizzazione terroristica”.

Il presidente ha affermato che con il cambiamento climatico, la minaccia di violenza tra le comunità in Niger è in aumento. “L’avanzamento del deserto è un fenomeno fisico che spinge la popolazione delle aree pastorali da nord a sud e intensifica i conflitti sulle risorse naturali come pascoli, campi e acqua”.

Rispettati

Ibrahim Yahaya Ibrahim, analista senior del Sahel presso l’International Crisis Group, ha affermato che tali problemi potrebbero peggiorare. Ha detto: “Poiché le comunità locali hanno formato forze di autodifesa per proteggersi dalla violenza jihadista, il conflitto si sta avvicinando alla comunità”. “Il rischio di cadere nella violenza interetnica è reale”.

Il Niger è ancora uno dei paesi più poveri del mondo, con un reddito annuo pro capite di circa 600 dollari e il tasso di fertilità per donna è leggermente inferiore a sette, il più alto del mondo. Bazum ha detto che uno dei suoi primi compiti come presidente è quello di far andare le ragazze più a lungo a scuola in modo che possano sposarsi più tardi e avere meno figli.

Bazoum appartiene allo stesso partito politico del suo predecessore, Issoufou, che quest’anno ha vinto l’Ibrahim African Leadership Award da 5 milioni di dollari e si è dimesso dopo 10 anni di mandato. Poco prima di entrare in carica, Bazum è sopravvissuto a un tentativo di colpo di stato.

Rapporto aggiuntivo di Neil Munshi