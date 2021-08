Il presidente della Federal Trade Commission degli Stati Uniti chiede una posizione più dura sulla fusione della difesa Reuters

In risposta a una lettera di Warren sulla questione delle fusioni della difesa, Khan ha affermato che la ricerca mostra che le cessioni spesso non soddisfano i requisiti. “In considerazione di ciò, penso che le agenzie antitrust dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di opporsi direttamente a transazioni discutibili più frequentemente”, ha affermato in una lettera del 6 agosto.

La FTC e il Dipartimento di Giustizia, che condividono il lavoro di applicazione dell’antitrust, di solito chiedono alla società combinata di vendere beni o accettare determinate pratiche per risolvere problemi di concorrenza in modo che la transazione pianificata possa procedere. La FTC, di cui Khan è stato recentemente nominato presidente, tende a rivedere le transazioni dell’industria della difesa.

Washington (Reuters)-In risposta a una lettera della senatrice progressista Elizabeth Warren, Lina Khan, presidente della Federal Trade Commission degli Stati Uniti, ha scritto in una lettera rilasciata giovedì che crede che gli agenti antitrust dovrebbero prendere provvedimenti per prevenire più transazioni.

