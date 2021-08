Il presidente della Lituania ha promesso di essere “decisivo” nella disputa con Cina e Bielorussia

Share it

Il presidente della Lituania insiste sul fatto che gli Stati baltici non si ritireranno nelle controversie con la Bielorussia e la Cina, affermando di essere impegnati a difendere i principi e i valori della democrazia dagli attacchi.

Gitanas Nauseda ha dichiarato al Financial Times che la Lituania, che confina con Russia e Bielorussia, è abituata ad “avere vicini complessi nella nostra lunga storia”, ma ha imparato a gestirla.

“Forse il messaggio più importante che possiamo inviare al regime bielorusso è che le democrazie non sono deboli. Le democrazie sono forti, le democrazie sono unite e le democrazie rispettano lo stato di diritto. Non dovrebbero contare sulle nostre debolezze. Saremo decisivi”, Ha aggiunto.

Secondo il presidente, nelle ultime settimane la Lituania ha subito un “attacco misto” da parte della Bielorussia contro l’intera Unione europea perché Minsk ha inviato più di 4.000 immigrati -Principalmente dall’Iraq – Ha attraversato il confine in quello che il ministro degli Esteri della Lituania ha definito “migranti armati”.

La scorsa settimana è diventato anche il primo paese dell’UE ad essere colpito dalla Cina. richiamare La Lituania ha deciso di consentire a Taiwan di aprire un ufficio di rappresentanza a Vilnius e Pechino ha espresso rabbia.

Il tabloid “Global Times” controllato dal Partito Comunista cinese al potere, Dire Nell’editoriale di mercoledì, Pechino dovrebbe “unire le forze” con Russia e Bielorussia per “punire” la Lituania. “È necessario che Cina e Russia diano un duro colpo insieme a uno o due cani da corsa negli Stati Uniti per avvertire gli altri paesi”, ha aggiunto.

Nauseda ha ironicamente sottolineato la “coincidenza” che la Lituania abbia dovuto affrontare contemporaneamente la pressione della Bielorussia e della Cina. Ha sottolineato che la Lituania ha sempre sostenuto la politica di una sola Cina dall’istituzione delle relazioni diplomatiche nel 1991.

Migranti in un nuovo campo profughi vicino a Vilnius, Lituania © Mindaugas Kulbis/AP



Ma Nauseda ha aggiunto: “Speriamo anche di stabilire relazioni con la Cina basate sul principio del rispetto reciproco. Altrimenti, il dialogo diventerà un ultimatum unilaterale, requisito inaccettabile nelle relazioni internazionali”.

Ha suggerito che la Cina possa “riconsiderare e modificare la decisione di richiamare l’ambasciatore”, sottolineando che “In quanto Paese sovrano e indipendente, la Lituania può decidere liberamente con quali Paesi o regioni sviluppare relazioni economiche e culturali”.

La Lituania ha riconquistato la sua indipendenza solo nel 1990, dopo essere stata annessa all’Unione Sovietica per quasi mezzo secolo, ed è ora diventata uno dei più forti difensori della democrazia nella NATO e nell’Unione Europea.

“A volte, ai nostri vicini o ad altri paesi non piacciono questi principi e valori”, ha detto Nauseda. “Ma non possiamo semplicemente scegliere di andare dall’altra parte. Questa è la nostra strada. Sappiamo molto bene che questo non è il modo più semplice”.

Dopo aver convinto l’Iraq a interrompere i voli per Minsk la scorsa settimana e aver permesso alle guardie di frontiera di respingere con la forza i migranti che non sono passati attraverso i valichi di frontiera ufficiali, la Lituania sembra aver ottenuto il controllo dell’immigrazione forzata dalla Bielorussia. L’ondata migratoria sembra essersi spostata nelle vicine Lettonia e Polonia, i due stati membri dell’UE e della NATO che confinano con la Bielorussia.

Anche così, di recente ci sono stati diversi incidenti in Lituania e i consiglieri del presidente affermano che questi incidenti potrebbero essere correlati. C’è stata una piccola rivolta al di fuori del parlamento del paese e di un campo di immigrazione; anche il Ministero degli Affari Esteri sembrava aver subito un attacco informatico.

Nauseda ha dichiarato: “Di recente ci siamo abituati a gestire attacchi ibridi. Stiamo assistendo ad alcuni attacchi informatici. La Lituania è molto consapevole delle crescenti tensioni nella regione e dobbiamo essere preparati a rispondere”.

Il leader lituano ha parlato lunedì scorso con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e gli ha chiesto di schierare una squadra di supporto della Nato al confine del Paese. Ha detto che le prossime esercitazioni militari di Zapad che coinvolgono Russia e Bielorussia si intensificheranno. “Possibili tensioni nell’area”.

Il ministro degli Affari esteri della Lettonia ha avvisare La possibilità di “eventi”. Nauseda ha sottolineato che, sebbene non abbia prove che la Russia abbia partecipato all’attacco ibrido bielorusso, “nessuno può rifiutare l’idea che questi sviluppi siano più o meno vantaggiosi per la Russia”.

Nauseda ha affermato che la Lituania ha imparato “certe lezioni morali” dalla sua indipendenza, aggiungendo: “Grazie alle nostre lezioni ed esperienze storiche, prendiamo davvero molto sul serio le nostre responsabilità come nuovo membro della NATO e dell’Unione Europea. La nostra storia è dolorosa e la nostra storia è complicata. Ma crediamo che anche nel 21° secolo i principi e i valori siano importanti e lavoreremo sodo per difenderli”.