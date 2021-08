Il presidente della Nato avverte del “pericolo reale” di un attacco terroristico all’aeroporto di Kabul

Il funzionario della NATO ha avvertito che il rischio di attacchi terroristici all’aeroporto di Kabul aumenta ogni giorno perché ha descritto il “dilemma” che i paesi affrontano quando decidono quando porre fine agli sforzi militari stranieri per il trasporto aereo di personale dall’Afghanistan.

Un giorno dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha scelto di attenersi al suo piano di ritiro delle truppe statunitensi entro la fine del mese nonostante l’opposizione europea, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato che la minaccia terroristica che si trova di fronte all’aeroporto non è “teorica”, ma è “pericolo reale”.

“Da un lato, vogliamo avere più tempo possibile per lasciare il maggior numero possibile di persone”, ha detto Stoltenberg in un’intervista. “Allo stesso tempo… se andiamo oltre [the] 31 agosto [deadline], Soprattutto se non otteniamo almeno una sorta di acquiescenza dei talebani, il pericolo aumenterà [of] attacco. “

Stoltenberg ha descritto l’attuale sforzo come uno dei più grandi tentativi di evacuazione della storia, aggiungendo che ogni giorno circa 20.000 persone vengono trasportate in aereo dal paese, compreso un numero crescente di afgani. Ha detto che quando il processo militare sarà finito, la NATO continuerà a lavorare duramente per allontanare le persone attraverso voli commerciali e solleciterà i talebani ad aprire la terra.

Ha detto che la sfida principale per gli stati membri della NATO è far entrare le persone in aeroporto invece di operare voli. “Anche se decidiamo di rimandare, dobbiamo comunque far entrare le persone all’aeroporto. L’area intorno all’aeroporto, Kabul e il resto del Paese sono controllate dai talebani”.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato mercoledì che almeno 4.500 cittadini statunitensi sono stati evacuati dal 14 agosto e si ritiene che circa 1.500 siano ancora lì. Brinken ha detto che circa 500 di loro hanno espresso il desiderio di andarsene.

“È difficile sopravvalutare la complessità e il pericolo di questo sforzo”, ha detto Brinken. “Stiamo operando in un ambiente ostile, e in una città e in un paese ora controllati dai talebani, c’è un alto rischio di essere attaccati da Isis-K”.

Qualunque cosa accada in Afghanistan, il Nord America e l’Europa devono restare uniti.

Il generale di brigata Dan Branchford, che ha guidato l’evacuazione britannica all’aeroporto di Kabul, ha detto ai giornalisti che con l’avvicinarsi della scadenza del 31 agosto, i soldati britannici stanno “raddoppiando i loro sforzi” per identificare le persone più pericolose e portarle all’aeroporto. Blanchford ha affermato che gli sfollati “hanno sperimentato alcune condizioni molto angoscianti ed estreme” durante il loro viaggio verso l’aeroporto.

Un ufficiale militare britannico ha dichiarato che l’esercito britannico ha rafforzato le barriere attorno al suo centro di elaborazione dell’evacuazione, ma la minaccia di attacchi Isis-K è ancora “molto alta”.

Secondo la Casa Bianca, dal 14 agosto più di 82.300 persone sono state evacuate dall’Afghanistan, tutto grazie alla continua presenza delle forze armate statunitensi. Il Regno Unito ha dichiarato di aver evacuato 10.291 persone, tra cui 6.308 partner afgani, 341 dipendenti dell’ambasciata e 2.570 cittadini britannici e le loro famiglie. Un funzionario militare britannico ha affermato che circa 2.000 afgani idonei per il reinsediamento nel Regno Unito, inclusi traduttori, autisti e altri che lavorano con l’esercito britannico, vogliono ancora partire.

La decisione degli Stati Uniti di ritirare completamente le truppe dall’Afghanistan ha sollevato nuovi interrogativi sul futuro dell’alleanza Nato e sulla sua pesante dipendenza dagli Stati Uniti. Ma Stoltenberg ha insistito sul fatto che i “legami transatlantici” rimangono vitali per la difesa credibile dell’Europa.

Ha affermato che l’UE da sola non sarà mai in grado di difendere l’Europa e ha sottolineato che gran parte della spesa per la difesa della NATO proviene dall’esterno dell’Europa e l’importanza dei paesi non UE nella difesa della regione.

“Qualunque cosa accada in Afghanistan, il Nord America e l’Europa devono restare uniti. Questo è un messaggio chiaro da parte di tutti gli alleati della NATO alla riunione dei ministri degli esteri della scorsa settimana”, ha affermato.

“Stiamo affrontando un cambiamento dell’equilibrio di potere globale e l’ascesa di Russia e Cina più aggressive. Finché il Nord America e l’Europa stanno insieme, possiamo affrontare tutte queste sfide”, ha affermato. “Questo è importante per l’Europa, ma è importante anche per gli Stati Uniti”.