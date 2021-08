Il presidente della SEC avverte che le azioni di Robinhood scendono dopo i pagamenti del flusso degli ordini

Share it

PFOF è legale ed è onnipresente nel settore dell’intermediazione statunitense da decenni. Ma dopo la frenesia commerciale di quest’anno, ancora una volta ha attirato l’attenzione della gente.

Arresto del gioco società



2,07%



E altri titoli di meme hanno innescato il controllo sull’elaborazione delle transazioni di piccoli investitori.

Il signor Gensler ha dichiarato a giugno, La SEC sta esaminando il pagamento per il flusso degli ordini Altri aspetti rilevanti della struttura del mercato azionario statunitense. In un’intervista con Barron’s, ha chiarito più chiaramente rispetto ai commenti precedenti che la recensione potrebbe portare a un divieto di PFOS.

Robin Hood Pagamenti più dipendenti dal flusso degli ordini Rispetto ad altre società di intermediazione mobiliare, ciò rende i loro titoli particolarmente sensibili ai risultati della revisione della Securities and Exchange Commission statunitense. Nel secondo trimestre, quasi l’80% del reddito netto totale dell’azienda proveniva dai pagamenti ricevuti per evadere gli ordini degli investitori per azioni, opzioni e criptovalute.

Broker e trader affermano che gli investitori possono trarre vantaggio dall’invio di ordini a trader ad alta velocità perché i loro prezzi di negoziazione sono superiori a quelli ottenuti dalle borse. Il pagamento del flusso degli ordini consente inoltre a broker come Robinhood di consentire transazioni a commissione zero.

I critici affermano che PFOF crea un conflitto di interessi per i broker, che possono raccogliere più fondi dalle società commerciali per aumentare le entrate o trasferire i risparmi ai propri clienti.

I rappresentanti di Robinhood e Virtu hanno rifiutato di commentare le osservazioni del signor Gensler.

Nel discorso IPO di luglio di Robinhood prima dell’IPO, il Chief Financial Officer di Robinhood Jason Warnick ha dichiarato che PFOF avvantaggia gli investitori consentendo transazioni a zero commissioni.

“Riteniamo che il pagamento del flusso degli ordini sia una transazione migliore per i nostri clienti rispetto alla vecchia struttura delle commissioni”, ha affermato. “Consente agli investitori di investire importi inferiori senza preoccuparsi dei costi di commissione”.

Scrivere a Aleksandr Osipovich alexander.osipovich@dowjones.com

Correzione e amplificazione

Quasi l’80% del reddito netto totale di Robinhood nel secondo trimestre è venuto dai pagamenti ricevuti per indirizzare gli ordini degli investitori per azioni, opzioni e criptovalute. Una versione precedente di questo articolo affermava erroneamente che questi ricavi provenivano dall’instradamento degli ordini per azioni, azioni e criptovalute. (Corretto il 30 agosto.)