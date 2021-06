Il presidente di Toshiba è stato licenziato a causa di segnalazioni di sospetta collusione del governo

Share it

Gli azionisti di Toshiba hanno rimosso il presidente del consiglio di amministrazione della società in un voto storico che ha spinto uno dei nomi di società più famosi del Giappone in un territorio inesplorato e ha segnato uno spartiacque nell’attivismo degli investitori giapponesi.

Gli azionisti hanno votato contro la decisione di riconfermare Osamu Nagayama come presidente dell’assemblea annuale di venerdì, descritta da alcuni dei maggiori investitori di Toshiba come l’inevitabile risultato dell’incapacità a lungo termine della società di stabilire una migliore governance.

Non è solo quello che ha votato contro il presidente del consiglio Molto rara In un mondo aziendale in cui il management è abituato a un supporto indiscusso, è particolarmente avvincente perché abbatte un leader aziendale ampiamente rispettato.

L’Assemblea Generale Annuale degli Azionisti ha emesso una copia questo mese Rapporto indipendente esplosivo Inserisci le attività relative all’incontro annuale 2020 di Toshiba. Il rapporto accusava la compagnia di colludere con il governo giapponese per sopprimere gli azionisti attivisti.

Oltre a rivelare la relazione tra Toshiba e il Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria giapponese su come trattare con gli azionisti, i risultati del rapporto Gli sforzi dell’azienda Indagare sulle accuse relative all’assemblea generale annuale.

Il rapporto ha concluso che l’Assemblea generale annuale degli azionisti del 2020 non è stata condotta in modo equo e l’indagine di Toshiba sotto la supervisione dell’Audit Committee non ha riscontrato alcuna prova di pressione sugli azionisti da parte della società.

Dalla pubblicazione, File indipendente Investitori e proxy advisor lo hanno utilizzato come motivo per votare contro la rielezione di Changshan, presidente del consiglio di amministrazione e capo del comitato per le nomine nell’ultimo anno.

Nagayama è stato nominato alla posizione dopo l’assemblea generale annuale del 2020 e non è stato criticato nel rapporto indipendente, ma gli investitori credono Dovrebbe essere responsabile Il modo di investigare di Toshiba.

Nella riunione durata due ore e mezza, gli azionisti hanno anche respinto la rielezione di un altro membro del comitato di revisione, Nobuyuki Kobayashi.

Prima del suo incarico in Toshiba, Nagayama era noto per aver aiutato Sony a trasformare le perdite in profitti e a trasformare Chugai in un’azienda globale attraverso la cooperazione di capitale con Swiss Roche.