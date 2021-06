Il presidente eletto socialista del Perù cerca di calmare le preoccupazioni sulle tensioni elettorali Reuters

“Stanotte non dobbiamo solo essere raggianti, ma anche avere senso di responsabilità. Non lasciatevi abbagliare da fantasie e travestimenti, dobbiamo calmarci, perché oggi è iniziata la vera battaglia e l’enorme disuguaglianza è finita”, ha detto. . Dire.

“Non siamo chavezisti, non siamo comunisti e nessuno è qui per destabilizzare questo paese”, ha detto, riferendosi ai partiti politici e ai sostenitori di Fujimori che lo collegano al defunto presidente di sinistra del Venezuela Hugo Chavez. Wes è alla pari.

Lima (Reuters)-Il socialista peruviano Pedro Castillo, ex insegnante e outsider politico, sta per essere nominato presidente, e un lento conteggio dei voti mostra che ha vinto il 6 giugno. Dopo il voto, spera di placare le preoccupazioni dei divisi paese andino.

