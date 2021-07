Il presidente Nissan riconosce che Carlos Ghosn ha “potere assoluto”

Share it

Il CEO di Nissan si è scusato con il tribunale di Tokyo e ha promesso di risolvere la causa Carlos Ghosna Accumula “potere assoluto” perché ha accusato il suo ex capo di essere al potere per troppo tempo.

Makoto Uchida, Un anno dopo che l’ex presidente è stato arrestato nel novembre 2018 per assumere la carica di CEO della casa automobilistica giapponese, la regola ventennale di Ghosn ha comportato gravi errori di governance e un posto di lavoro in cui i dipendenti “vogliono solo compiacere il capo”.

“Vogliamo solo suonare una melodia che suoni bene al nostro capo”, ha detto Uchida alla corte distrettuale di Tokyo mercoledì. “La mancanza di trasparenza porta alla causa di una cattiva condotta. Mette tutto il potere nelle mani di una persona. Questo potere assoluto si applica ai compensi e alle questioni del personale”.

Uchida ha testimoniato come testimone per Nissan e Nissan è stata accusata Ghosn Sottovalutare il compenso dell’ex presidente nei documenti finanziari attraverso il piano di pagamento differito. La società non ha contestato queste accuse.

“Mi scuso per tutti i problemi che abbiamo causato e per aver perso la tua fiducia”, ha detto Uchida. “Riconosciamo dove abbiamo sbagliato, ci scusiamo e lo risolviamo”.

Ghosn è fuggito dal Giappone in Libano alla fine del 2019. Questa fuga è stata pianificata da un ex uomo dei berretti verdi degli Stati Uniti. Dichiararsi colpevole Alla corte distrettuale di Tokyo il mese scorso. Anche l’ex vice di Ghosn, Greg Kelly, è stato accusato di aver cospirato con Ghosn per sottovalutare il suo stipendio. Sia Kelly che Ghosn hanno negato queste accuse.

Uchida ha dichiarato di sentirsi “sia vergognoso che infelice” dopo aver appreso che Ghosn e Kelly erano stati arrestati. “Il marchio Nissan è stato danneggiato, l’entusiasmo dei dipendenti dell’azienda è stato danneggiato e la loro fiducia nel top management è stata danneggiata”, ha affermato.

Nella sua testimonianza, Uchida ha anche contestato direttamente le dichiarazioni di Kelly e del suo team legale, che descrivevano Ghosn come un dirigente su cui Nissan farà assolutamente affidamento in futuro.

Secondo Kelly e altri ex dirigenti Nissan, le preoccupazioni sulla conservazione di Ghosn si sono intensificate dopo che lo stipendio di Ghosn è stato tagliato per affrontare i cambiamenti nelle regole di divulgazione degli stipendi del Giappone introdotte nel 2010.

Ghosn è uno dei dirigenti più pagati in Giappone ed è preoccupato che rivelare il suo intero stipendio susciterà una forte opposizione pubblica e farà perdere la motivazione ai dipendenti Nissan.

“Penso che sia stato CEO per troppo tempo”, ha detto Uchida, aggiungendo che crede che se Ghosn lascia l’azienda, Nissan non sarà nei guai.

Tuttavia, dall’arresto di Ghosn, il prezzo delle azioni Nissan è sceso del 42% e si prevede che la società avrà una perdita netta per il terzo anno consecutivo.

Con l’istituzione di un nuovo team di gestione e di una nuova struttura di governance, Uchida ha dichiarato che la società non consentirà più a una persona di avere tale potere.

“Ci stiamo muovendo verso una cultura in cui le persone possono parlare liberamente”, ha detto.