Il presidente tedesco afferma che le turbolenze in Afghanistan “vergognano” l’Occidente Reuters

Armin Laschet, presidente dell’Unione Cristiano Democratica (CDU), che ha fatto campagna per succederle come primo ministro, ha chiesto un futuro intervento militare all’estero per fissare obiettivi chiari, orari e strategie di uscita.

Sei anni fa, la Germania ha aperto i suoi confini a più di 1 milione di immigrati in fuga da guerra e povertà, molti dei quali siriani: questo ha ottenuto l’elogio della Merkel all’estero, ma ha eroso il suo capitale politico in patria.

“Non è facile raggiungere una posizione comune all’interno dell’UE. Il nostro fallimento nello sviluppo di una politica comune in materia di asilo è una debolezza dell’UE”, ha affermato in una conferenza stampa.

Il cancelliere Merkel ha avvertito https://www.reuters.com/world/europe/germany-cant-repeat-2015-migrant-influx-over-afghanistan-cdu-says-2021-08-16 se gli afgani fuggono nei paesi vicini non hanno ricevuto abbastanza assistenza umanitaria e potrebbero andare in Europa per ripetere la crisi migratoria del 2015.

La Germania ha il secondo più grande contingente militare in Afghanistan dopo gli Stati Uniti e spera di trasportare in aereo migliaia di cittadini tedeschi e afgani, oltre a difensori dei diritti umani, avvocati e personale che coopera con le truppe straniere.

