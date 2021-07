Il presidente tunisino invita le banche ad abbassare i tassi di interesse Reuters

La Tunisia, il cui peso del debito è aumentato lo scorso anno e la sua economia si è ridotta dell’8,8% in termini reali, ha avviato le trattative con il Fondo monetario internazionale per un piano di assistenza finanziaria.

Said ha aggiunto: “Con le nostre capacità, con l’aiuto degli amici, possiamo affrontare tutte le sfide, ma prima facciamo affidamento su noi stessi, possiamo ottenere risultati che molte persone non possono immaginare”.

Tunisia (Reuters)-Il presidente tunisino Keith Said ha invitato le banche ad abbassare i tassi di interesse sabato, affermando che sono necessarie misure per aiutare a migliorare le condizioni sociali ed economiche del paese.

© Reuters. Foto del file: il presidente tunisino Keith Said ha prestato giuramento il 23 ottobre 2019 a Tunisi, in Tunisia. REUTERS/Zoubeir Souissi/File Photo

