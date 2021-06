Il prezzo del petrolio raggiunge i massimi nel 2018 a causa della ripresa della domanda e dei colloqui sul nucleare iraniano Reuters

“Ci aspettiamo che l’OPEC+ Alliance lavorerà per bilanciare la domanda del mercato di maggiore offerta con la fragilità della ripresa della domanda alla riunione della prossima settimana”, hanno affermato gli analisti dell’ANZ, aggiungendo che la ripresa della domanda di carburante per aerei continua a essere limitata dai confini internazionali.

Come parte di un piano per revocare gradualmente le restrizioni alla produzione petrolifera record dello scorso anno, l’organizzazione di produttori denominata OPEC+ restituirà al mercato 2,1 milioni di barili al giorno (bpd) da maggio a luglio. L’OPEC+ terrà una riunione il 1 luglio. Poiché i prezzi del petrolio aumentano a causa della ripresa della domanda, ad agosto potrebbe ulteriormente allentare i tagli all’offerta.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.