Il prezzo delle azioni Bill.com aumenta a causa dell’aumento delle vendite nel quarto trimestre

Dopo che la società di software ha registrato vendite nel quarto trimestre superiori alle attese, giovedì sera il prezzo delle sue azioni è aumentato di oltre il 10%, sebbene la sua perdita sia stata ancora maggiore. Bill.com ha affermato che il trimestre ha perso 41,9 milioni di dollari USA, o 48 centesimi per azione, rispetto a una perdita di 9,5 milioni di dollari USA, o 13 centesimi per azione, nello stesso periodo dello scorso anno. Dopo l’adeguamento per gli elementi una tantum, la società ha perso 7 centesimi per azione. La società ha affermato che le entrate sono aumentate dell’86% a 78,3 milioni di dollari. Il consenso di FactSet richiede vendite per 62 milioni di dollari e una perdita di 4 centesimi per azione. “Le nostre mosse strategiche hanno guidato l’adozione diffusa della nostra piattaforma e ci hanno preparato per opportunità future”, ha dichiarato il fondatore e CEO Rene Lasseter in una nota. “Stiamo costruendo una piattaforma unica per (PMI) per gestire tutte le loro operazioni finanziarie e le spese (business-to-business).” Il titolo ha chiuso in ribasso dello 0,2% in un normale giorno di negoziazione.

