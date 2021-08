Il prezzo delle azioni Boeing rimbalza perché MAX potrebbe essere approvato dalla Cina

dimensione del font

Boeing

Ci sono rapporti secondo cui il 737 MAX sarà sottoposto a test di ricertificazione in Cina e il titolo è aumentato, sebbene il titolo abbia restituito guadagni.

A partire dalle 10:47 di mercoledì mattina, le azioni Boeing sono aumentate dell’1% a 231,40 dollari per azione, da un minimo giornaliero di 225,30 dollari.

A mezzogiorno, il prezzo delle azioni è sceso dello 0,9%, mentre

Indice Standard & Poor’s 500

e

Dow Jones Industrial Average

Sono diminuiti rispettivamente dello 0,4% e dello 0,9%.

Dopo che il rapporto ha mostrato, le azioni inizialmente si sono invertite nel trading di mercoledì La Cina ha organizzato voli di rinnovo 737 MAX.

Boeing non ha commentato specificamente la Cina, ma ha dichiarato in una dichiarazione via e-mail: “Boeing continua a lavorare con i regolatori globali perché hanno completato il processo di verifica per comprendere meglio i miglioramenti degli aerei”.

Da marzo 2019 a dicembre 2020, MAX è rimasto a terra a livello globale per circa 21 mesi. Due incidenti stradali mortali Ha ucciso centinaia di persone in cinque mesi. L’aereo è stato ricertificato negli Stati Uniti nel dicembre dello scorso anno. È consentito volare nella maggior parte dei luoghi in cui Boeing vende aerei, ma la Cina non ha ancora ricertificato il jet.

La questione della ricertificazione della Cina è importante per l’azienda ed è apparsa nella teleconferenza sugli utili. Il 28 luglio, l’amministratore delegato David Calhoun (David Calhoun) ha dichiarato: “Continueremo a collaborare con i regolatori globali e ci aspettiamo ancora che i restanti regolatori, inclusa la Cina, approvino quest’anno”. Gli Stati Uniti e l’Europa sono i mercati più importanti per i jet MAX.

Circa 100 jet MAX sono a terra in Cina. Ad oggi, Boeing ha consegnato circa 520 jet MAX in tutto il mondo. Dei circa 4.000 ordini MAX in sospeso di Boeing, 104 sono stati spediti in Cina.

Il prezzo delle azioni Boeing è aumentato di circa il 7% finora quest’anno. I problemi di qualità di Covid, MAX e 787 sono ancora problemi di inventario. Ma quando questi problemi iniziano a risolversi da soli, il prezzo delle azioni Boeing potrebbe aumentare.

Il prezzo obiettivo medio degli analisti per le azioni Boeing è di circa $ 273, che è del 18% superiore ai livelli recenti.

