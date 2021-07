Il prezzo delle azioni Bridgepoint è salito alle stelle quando ha debuttato a Londra

Le azioni di Bridgepoint Advisers sono aumentate nel primo giorno di negoziazione a Londra, poiché la società acquisita è diventata l’ultima di una manciata di gruppi di private equity quotati sul mercato pubblico europeo.

Dopo che Bridgepoint, con sede a Londra, ha venduto le sue azioni per 350 pence, il titolo è aumentato del 25% nelle prime contrattazioni di mercoledì.

Dopo la quotazione, è entrata a far parte di un piccolo gruppo di gruppi di acquisizione europei quotati in borsa, tra cui il FTSE 100 Index 3i Group, quotato nel 2019, il Partners Group con sede in Svizzera, Eurazeo in Francia ed EQT in Svezia.

Bridgepoint ha dichiarato che raccoglierà 300 milioni di sterline nell’offerta pubblica iniziale per finanziare gli investimenti nel “Fondo Bridgepoint” di prossima generazione, avviare e seminare potenziali nuove strategie organiche, continuare a valutare potenziali opportunità di acquisizione inorganica a valore aggiunto e fornire maggiori flessibilità, compresa la riduzione del debito del gruppo”.

Bridgepoint è stata fondata nel 2000 dopo l’acquisizione della gestione di NatWest Equity Partners ed è nota nel Regno Unito per la sua proprietà della catena di caffè e sandwich Pret A Manger, che la società ha venduto al gruppo di investimento JAB Holdings nel 2018.

L’impennata dei prezzi delle azioni di mercoledì ha dato al gruppo acquirente un valore di mercato di circa 3,6 miliardi di sterline.

Al momento dell’IPO, le operazioni di private equity hanno raggiunto un livello record nel Regno Unito, il che ha aumentato la visibilità del settore e innescato una forte opposizione da parte di alcuni azionisti che credevano che il gruppo acquirente stesse approfittando dell’impatto della Brexit e della pandemia per offrire bassi prezzi Acquisire la società.

