Il prezzo delle azioni di Atlassian è salito alle stelle quando la società di software australiana ha annunciato un redditizio “ripper”

Atlante

Dopo il fornitore di software di collaborazione, il prezzo delle azioni è salito alle stelle Gila e Trello I risultati annunciati sono stati migliori del previsto.La società è inciampata negli ultimi trimestri Mentre si passa a un modello software basato su cloud, Ma sembra aver risolto il suo problema.

Nel quarto trimestre fiscale conclusosi il 30 giugno, la società con sede a Sydney ha registrato un fatturato di 560 milioni di dollari, un aumento del 30% su base annua e molto superiore alle aspettative di Wall Street di 524 milioni di dollari. Dopo l’adeguamento, l’utile per azione è stato di 24 centesimi, superiore al consenso del mercato di 18 centesimi.

Nell’intero anno fiscale, il fatturato dell’azienda è stato di 2,1 miliardi di dollari, con un aumento del 29%. Secondo gli International Financial Reporting Standards (equivalenti agli standard contabili accettati a livello globale), la società ha perso 213 milioni di dollari USA, o 85 centesimi per azione.

La società ha dichiarato di aver aggiunto più di 23.000 clienti nel trimestre, aumentando la propria base di clienti a oltre 200.000.

Per il trimestre di settembre, Atlassian (codice stock: TEAM) prevede un fatturato compreso tra $ 575 milioni e $ 590 milioni. Questo è molto più alto dei 541 milioni di dollari precedentemente previsti all’unanimità. L’utile rettificato dovrebbe essere compreso tra 38 e 39 centesimi per azione, superiore ai 31 centesimi richiesti da Wall Street.

“Il quarto trimestre è un ottimo trimestre, come diciamo noi australiani, uno squartatore”, hanno affermato i co-CEO Scott Farquhar e Mike Cannon-Brooks Una lettera agli azionisti“Entrando nell’anno fiscale 2021, stiamo fissando l’incertezza e siamo pronti ad affrontare i venti contrari. Ne siamo usciti in una posizione più forte che mai. Nell’ultimo anno, abbiamo intrapreso azioni rapide e audaci per continuare a sviluppare in un’azienda cloud-first e compiere ulteriormente la nostra missione di sbloccare il potenziale di ogni squadra. E ha dato i suoi frutti”.

Wall Street sembra essere d’accordo con lui.

In un rapporto di ricerca, l’analista di Citi Tyler Radke ha sottolineato che la crescita dei ricavi degli abbonamenti dell’azienda ha nuovamente accelerato al 50% su base annua, che è il livello migliore in sei trimestri, “influenzata dalla forza del cloud computing e dalla continua crescita del data center. Ha affermato che la crescita del cloud dell’azienda è passata dal 35% di un quarto fa al 47% e il numero di clienti con più di 1.000 utenti è aumentato del 70%.

“La trasformazione del cloud di Atlassian sembra essere a un punto di svolta, e sembra avvenire prima di quanto gli investitori si aspettassero, e pensiamo che questo continuerà a far salire i prezzi delle azioni”, ha scritto Radke. Ha ribadito il suo rating di acquisto sul titolo Atlassian e ha aumentato il suo prezzo obiettivo da 322 dollari a 400 dollari statunitensi.

Le azioni Atlassian sono aumentate del 24% a $ 331,31.

Anche l’analista di Canaccord Genuity David Hynes è rimasto impressionato, ribadendo il suo rating di acquisto, e allo stesso tempo ha alzato il suo obiettivo da US $ 275 a US $ 325. “Abbiamo piena fiducia in Atlassian, ma il fatto è che ci aspettiamo che la transizione al cloud sia più instabile di quanto non sia stata finora”, ha affermato in un rapporto di ricerca. “Forse è una piacevole sorpresa aspettarsi una master class in gestione, ma è più probabile che l’azienda abbia realizzato i prodotti cloud che i clienti desiderano”.

