Il prezzo delle azioni di Aviva è in aumento. Dovrei comprarlo ora?

Questo Aviva (Borsa di Londra: chiusa) Il prezzo delle azioni è aumentato vertiginosamente negli ultimi 12 mesi. Nell’ultimo anno, il prezzo delle azioni del gigante dei servizi finanziari è aumentato di quasi il 34%, dividendi esclusi. Nello stesso periodo, FTSE 100 Esclusi i dividendi, il tasso di rendimento è solo del 13%.

Ma anche dopo questa performance impressionante, penso ancora che il titolo sembri sottovalutato.

Andamento del prezzo delle azioni Aviva

Nell’ultimo anno, Aviva ha riformato il proprio modello di business. Ha accettato di vendere otto dipartimenti non fondamentali, raccogliendo quasi 8 miliardi di sterline. Queste vendite hanno spazzato via la maggior parte del lavoro svolto dalla gestione precedente e sperano di portare il gruppo in nuovi mercati in tutto il mondo.

Sotto la guida del nuovo CEO Amanda Blanc, l’azienda Focus sui mercati principali di Regno Unito, Irlanda e Canada.

Blanc ha anche promesso di condurre più transazioni e investimenti nei prossimi anni. La parte centrale della strategia di Aviva è sbarazzarsi dell’assicurazione sulla vita, che può essere un affare difficile.

Sfida dell’assicurazione sulla vita

Le compagnie di assicurazione sulla vita devono affrontare alcune sfide uniche. Devono gestire accuratamente le attività e le passività per garantire che gli assicurati possano ricevere un risarcimento entro decenni. Questo è impegnativo perché nessuno sa cosa accadrà nei prossimi mesi, figuriamoci nei prossimi decenni.

Anche piccole variazioni dei tassi di interesse possono avere un impatto considerevole sui profitti e sui bilanci delle compagnie di assicurazione sulla vita. L’esposizione della società a questo mercato difficile potrebbe essere uno dei motivi per cui gli investitori hanno evitato il prezzo delle azioni di Aviva in passato.

Al contrario, i tempi di consegna per le attività di assicurazione contro i danni tendono ad essere molto più brevi. L’assicurazione auto è un buon esempio. Il cliente paga una polizza assicurativa ogni anno e la compagnia assicurativa sa che potrebbe dover pagare in quell’anno. In caso contrario, può mantenere contanti.

Attualmente, meno di un quarto delle attività di Aviva è costituito dalle assicurazioni non vita e il management spera di aumentare la propria quota in questo mercato più redditizio. Alcuni analisti ipotizzano che la società possa utilizzare parte della liquidità appena acquisita per acquisire altre compagnie assicurative britanniche. Questa è una possibilità, ma non è stato ancora annunciato nulla.

Rischio strategico

Naturalmente, questa strategia è rischiosa. Aviva potrebbe uscire dalla sua zona di comfort, il che potrebbe comportare la perdita della squadra. Potrebbe anche finire per alienarsi i clienti esistenti, cosa che qualsiasi azienda che fa affidamento sulla duplicazione degli affari vuole evitare. Se i profitti sono sotto pressione a causa di uno dei motivi sopra indicati, Aviva potrebbe dover riconsiderare il suo piano di crescita.

Tuttavia, sono preoccupato per i recenti progressi dell’azienda e L’alto rendimento da dividendi dell’aziendaLe azioni Aviva attualmente supportano un rendimento da dividendo del 6,9%, sebbene questo non sia statico. Se uno qualsiasi dei suddetti rischi diventa realtà, la direzione potrebbe dover ridurre le spese.

Penso che il multiplo forward price-to-earnings (P/E) di questo titolo sia 7,2, il che è interessante. Considerando il potenziale dell’azienda, penso che questo sottovaluti seriamente il valore dell’azienda.