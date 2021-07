Il prezzo delle azioni di Caterpillar è sceso a causa della pressione sulle prospettive di margine di profitto, guidando il Dow

Dopo che i profitti e le entrate del secondo trimestre della società di attrezzature per l’edilizia e l’estrazione hanno superato le aspettative, venerdì il prezzo delle azioni di Caterpillar è sceso, ma ha fornito un “colore” pessimistico per le sue prospettive per il trimestre in corso e per il resto dell’anno.

La società ha riferito prima dell’apertura del mercato venerdì L’utile per azione rettificato è più che raddoppiato nel secondo trimestre a $ 2,60 Le entrate sono aumentate del 29%, superando l’utile per azione di FactSet di $ 2,41 e le entrate di $ 12,51 miliardi.

A causa dell’ambiente operativo incerto, la società non ha fornito indicazioni finanziarie correnti per il terzo trimestre o l’intero anno.

Secondo i registri di FactSet, il CEO Jim Umperby ha dichiarato in una teleconferenza post-guadagno con gli analisti: “In considerazione dell’elevata volatilità dell’ambiente, continueremo a non fornire indicazioni sugli utili per azione”. ipotesi di alto livello per il prossimo trimestre e per l’intero anno”.

Il direttore finanziario Andrew Bonfield (Andrew Bonfield) ha fornito un po’ di “colore” all’outlook, che potrebbe aiutare a promuovere la popolarità del titolo. Ha detto che il margine di profitto nel terzo trimestre dovrebbe essere superiore allo stesso periodo dell’anno scorso perché le forti vendite compensano la compensazione degli incentivi.Sarà “moderato”.

Sebbene sia stato implementato un aumento dei prezzi alla fine del secondo trimestre, ha affermato che potrebbe non essere sufficiente per compensare l’inflazione.

“Anche se abbiamo preso provvedimenti sui prezzi, ci aspettiamo che i costi di produzione siano più alti, il che significa che il nostro margine di profitto lordo nella seconda metà dell’anno sarà leggermente inferiore a quello della prima metà”, ha affermato Bonfield.

Nel settore dell’energia e dei trasporti dell’azienda, Bonfield ha affermato che, in considerazione dei diversi livelli di domanda per molti prodotti, non sono stati implementati ulteriori aumenti di prezzo: “Pertanto, ciò significa che il costo dei materiali e del trasporto diventerà uno svantaggio per questo segmento. “

Il prezzo delle azioni Caterpillar è sceso del 9,8% negli ultimi tre mesi, mentre l’indice Dow Jones è aumentato del 3,2%. Negli ultimi 12 mesi, il titolo è cresciuto del 50,6%, mentre l’indice Dow Jones è cresciuto del 32,8%.