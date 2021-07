Il prezzo delle azioni di Diageo è salito alle stelle! È troppo tardi per comprare?

Questo Diageo (Borsa di Londra: DGE) Il prezzo delle azioni è aumentato vertiginosamente negli ultimi 12 mesi. Escludendo i dividendi di questo difficile periodo, il valore del titolo è aumentato del 22,4%, mentre l’indice FTSE 100 ha guadagnato il 13%.

Dopo questo rimbalzo, il prezzo delle azioni del gigante delle bevande è vicino a un record. Non solo il titolo è vicino ai massimi storici, ma anche la valutazione della società è aumentata vertiginosamente. Al momento della scrittura, il rapporto prezzo/utili forward (P/E) del titolo è 31,7 volte. Il multiplo medio quinquennale è 22.

Dopo questa performance, gli investitori potrebbero obiettare che il prezzo delle azioni di Diageo è sopravvalutato. Tuttavia, penso che ci sia ancora tempo per acquistare le azioni.

Prospettiva del prezzo delle azioni Diageo

Per spiegare perché penso che questo titolo non sia sopravvalutato, dovrei spiegare cosa possiede Diageo.L’azienda possiede e produce alcuni dei più rispettati Marche di alcolici nel mondoMarchi come Smirnov Vodka e Johnnie Walker whisky.

Questi marchi valgono miliardi di sterline e sarà molto impegnativo (sebbene non impossibile) per un concorrente emergente ricreare il valore del proprio marchio e la rete di distribuzione internazionale.

La forza di questi marchi fornisce all’azienda un vantaggio perché può quasi addebitare le commissioni richieste per il prodotto. Nell’ambiente inflazionistico che vediamo oggi, questo potere di determinazione dei prezzi non ha prezzo.

Inoltre, l’azienda sta investendo in nuovi marchi, acquisendo La piccola azienda amplia la sua gamma di prodotti, E c’è una lunga pista di crescita. Nonostante sia uno dei maggiori produttori mondiali di bevande alcoliche, Diageo rappresenta ancora meno del 5% del mercato globale.

Queste cifre mostrano che, sebbene il prezzo delle azioni di Diageo sembri essere sopravvalutato oggi, può apprezzare se il gruppo può eseguire una strategia di crescita di successo nei prossimi dieci anni circa.

Lungi dall’essere garantito

Purtroppo la crescita del gruppo è tutt’altro che garantita. La performance passata non deve essere utilizzata come guida per il potenziale futuro. Solo perché l’azienda è diventata un gigante del settore nel corso degli anni non significa che manterrà questa posizione.

L’alcol è considerato una droga in molti mercati in tutto il mondo e Diageo deve fare i conti con normative sempre più severe in molti dei suoi mercati. Tali regolamenti e restrizioni possono ostacolare la crescita.

Tuttavia, penso che il potenziale rendimento che il prezzo delle azioni di Diageo può fornire superi di gran lunga questi rischi. Questo è il motivo per cui oggi comprerò più azioni per il mio portafoglio. Come tutte le altre società, man mano che progrediamo, il gruppo dovrà affrontare delle sfide. Tuttavia, credo che possa superare questi problemi. Ritengo che mentre esegue la sua strategia di crescita, questo titolo potrebbe diventare solo più attraente come investimento.