Il prezzo delle azioni di Domino è sceso dopo che gli analisti rialzisti a lungo termine hanno affermato che il prezzo era “troppo alto”

Dopo che l’analista di JPMorgan Chase John Ivankoe ha rinunciato alla sua posizione rialzista di lunga data sul venditore di pizza, il titolo è sceso del 3,2% negli scambi di venerdì pomeriggio. “Il prezzo è troppo alto, credo che sia ora di uscire dal titolo”, ha scritto Ivanko, perché ha declassato il titolo a neutrale dopo aver aumentato le sue partecipazioni da marzo 2019.Il downgrade è il secondo giorno dopo che il titolo è salito del 14,6% e il prezzo di chiusura ha stabilito un record di $ 538,82 giovedì, secondo solo al domino Supera le aspettative di profitto e fatturato, e ha annunciato un nuovo programma di riacquisto di azioni da 1 miliardo di dollari. Tuttavia, Ivanko ha aumentato il prezzo obiettivo per il titolo da US $ 425 a US $ 530, ovvero l’1,6% in più rispetto al prezzo attuale. Ha detto che la valutazione attuale è nella fascia alta della tipica gamma multipla di azioni Domino. “[A]A questo punto, riteniamo che, rispetto alle nostre ipotesi ottimistiche, multipli più elevati sostenuti o rendimenti più elevati non garantiranno che il titolo sia a rischio di ulteriori aumenti rispetto ai livelli attuali”, ha scritto Ivanko. Il titolo è aumentato finora quest’anno. %, mentre SPDR Consumer Discretionary Selected Industries ETF

È aumentato del 14,0%, l’indice S&P 500

Un aumento del 17,4%.

