Il prezzo delle azioni di DuPont è salito vertiginosamente dopo che i profitti e le vendite hanno superato le aspettative e ha alzato le prospettive per l’intero anno

DuPont de Nemours Inc. stock

DD,

-0,53%

A causa della continua ripresa del mercato colpito dalla pandemia di COVID-19 un anno fa, la società di materiali speciali e prodotti chimici ha riferito che i suoi guadagni del secondo trimestre hanno superato le aspettative e hanno aumentato le sue prospettive per l’intero anno. martedì 1,7%. La società è passata da una perdita di 2,48 miliardi di dollari (3,37 dollari per azione) nello stesso periodo dello scorso anno a un utile netto di 478 milioni di dollari, o 90 centesimi per azione. Escludendo le voci non ricorrenti, l’utile per azione rettificato è passato da 31 cent a 1,06 dollari USA, superando il consenso FactSet di 94 cent. Le vendite sono aumentate del 25,7% a 4,14 miliardi di dollari USA, superiore al consenso di FactSet di 3,99 miliardi di dollari USA. Per il 2021, la società ha aumentato l’utile rettificato per azione da 3,60 USD a 4,30 USD a 3,75 USD e la sua guida alle vendite da 15,7 miliardi di USD a 15,9 miliardi di USD a 16,45 miliardi di USD a 16,55 miliardi di USD. “Il continuo slancio positivo in quasi tutti i nostri principali mercati finali (inclusi semiconduttori, smartphone, automobili ed edilizia residenziale) ci ha permesso di ottenere una crescita anno su anno e trimestre su trimestre in tutti e tre i dipartimenti di reporting, superando le aspettative e ottenendo ottimi risultati nel secondo trimestre. “Ha detto il CEO Edbring.A partire da lunedì, il titolo è aumentato del 5,0% finora quest’anno, mentre l’indice S&P 500

Arpione,

-0,18%

Un aumento del 16,8%.

leggi di più