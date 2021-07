Il prezzo delle azioni di Hasbro è balzato dopo un notevole profitto e le entrate dei Coast Wizards sono più che raddoppiate

Le azioni di Hasbro

avere,

-0,89%

Lunedì è salito del 2,3% nel commercio pre-mercato dopo che il produttore di giocattoli ha riferito che il suo profitto rettificato nel secondo trimestre era più del doppio previsto, poiché i marchi in franchising, Coastal Wizards e i giochi digitali hanno rafforzato le entrate. La perdita netta si è ridotta da 33,9 milioni di dollari USA o 25 centesimi per azione nello stesso periodo dello scorso anno a 22,9 milioni di dollari USA o 17 centesimi per azione. Escludendo gli elementi non ricorrenti, l’utile per azione rettificato è passato da 2 cent a 1,05 dollari USA, molto più alto della previsione di consenso di FactSet di 47 centesimi. Le entrate sono aumentate del 54% a 1,32 miliardi di dollari, superiore al consenso di FactSet di 1,16 miliardi di dollari, le entrate del marchio in franchising sono aumentate del 72%, le entrate di Wizards sono aumentate del 118%, guidate da “MAGIC: The Gathering” e “Dungeons & Dragons”. I ricavi dei beni di consumo sono aumentati del 33% a 689,2 milioni di dollari, superiore al consenso di FactSet di 617,6 milioni di dollari.Il CEO Brian Goldner (Brian Goldner) ha dichiarato: “Poiché la domanda di giocattoli e giochi Hasbro rimane forte, le entrate dei beni di consumo sono aumentate e la consegna dei nostri prodotti di intrattenimento è stata forte e anche le entrate dell’intrattenimento sono aumentate. Da venerdì, il il titolo è sceso dell’1,2% finora quest’anno, mentre l’indice S&P 500

Arpione,

+1,01%

Si tratta di un aumento del 17,5%.

