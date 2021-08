Il prezzo delle azioni di Palo Alto Networks aumenta a causa della performance, le prospettive superano le aspettative di Wall Street

Dopo che le prestazioni trimestrali e le prospettive della società di sicurezza informatica hanno superato le aspettative di Wall Street, lunedì il prezzo delle azioni di Palo Alto Networks Inc. è aumentato in una transazione estesa.

Il prezzo delle azioni è salito di oltre il 7% dopo il mercato, dopo essere aumentato dell’1,4% in un normale giorno di negoziazione per chiudere a $ 372,57.

Palo Alto Networks ha registrato una perdita di US $ 119,3 milioni nel quarto trimestre, o una perdita di US $ 1,23 per azione, rispetto a una perdita di US $ 58,9 milioni nello stesso periodo dello scorso anno, o una perdita di 61 centesimi per azione. Escludendo le spese di compensazione basate su azioni e altre voci, l’utile rettificato è stato di 1,60 dollari USA per azione, rispetto a 1,48 dollari USA nello stesso periodo dell’anno scorso.

Le entrate sono aumentate da 950,4 milioni di dollari nello stesso periodo dello scorso anno a 1,22 miliardi di dollari. Il fatturato riflette le future attività contrattuali, che sono aumentate da 1,39 miliardi di dollari USA un anno fa a 1,87 miliardi di dollari USA.

Gli analisti intervistati da FactSet prevedono guadagni per azione di $ 1,43, entrate di $ 1,17 miliardi e fatture di $ 1,71 miliardi. Palo Alto Networks aveva previsto utili per azione da 1,42 a 1,44 dollari USA, entrate da 1,17 miliardi a 1,18 miliardi di dollari USA e fatture da 1,7 a 1,72 miliardi di dollari USA.

Il presidente e CEO di Palo Alto Networks, Nikesh Arora, ha dichiarato: “I nostri ottimi risultati del quarto trimestre sono il culmine della nostra esecuzione strategica per l’intero anno, compresa l’innovazione di prodotto, l’integrazione della piattaforma, la trasformazione del modello di business e gli investimenti nelle nostre organizzazioni quotate. “In particolare, abbiamo riscontrato vantaggi significativi per le transazioni di grandi clienti negli impegni strategici delle piattaforme Strata, Prisma e Cortex. ”

Palo Alto Networks prevede un utile rettificato per azione del primo trimestre da 1,55 a 1,58 dollari USA, ricavi da 1,19 miliardi a 1,21 miliardi di dollari USA e un fatturato da 1,29 miliardi di dollari USA a 1,31 miliardi di dollari USA, mentre gli analisti si aspettavano in precedenza un utile per azione di 1,59 dollari USA , fatturato di 1,15 miliardi di dollari USA e fatturato di 1,25 miliardi di dollari USA.

Palo Alto Networks prevede per quest’anno un utile rettificato per azione compreso tra 7,15 e 7,25 dollari USA e ricavi da 5,28 miliardi a 5,33 miliardi di dollari USA, mentre gli analisti prevedono ricavi per 5 miliardi di dollari USA e un utile per azione di 7,03 dollari USA. La società prevede anche un fatturato da 6,6 a 6,65 miliardi di dollari USA, mentre gli analisti prevedono che sarà di 6,18 miliardi di dollari USA.

È aumentato del 32%.