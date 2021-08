Il prezzo delle azioni di Unity Software è aumentato dopo l’annuncio dei risultati, le prospettive sono superiori alle aspettative di Wall Street

Il prezzo delle azioni di Unity Software Inc. è aumentato durante la sessione di negoziazione estesa di martedì, dopo che la società di motori di gioco ha annunciato i suoi risultati trimestrali, le prospettive sono state riviste al di sopra delle aspettative di Wall Street e ha annunciato l’intenzione di acquisire una società di streaming multimediale remoto.

Dopo essere sceso del 2,8% in un normale giorno di negoziazione per chiudere a $ 107,15, il prezzo delle azioni è aumentato di oltre il 3% dopo il mercato.

La società ha gareggiato con Unreal Engine di Epic Games Inc. e ha registrato una perdita di 148,3 milioni di dollari nel secondo trimestre, o una perdita di 53 centesimi per azione, rispetto a una perdita di 27,3 milioni di dollari nello stesso periodo dello scorso anno, o una perdita di 21 centesimi per azione. Escludendo le spese di compensazione delle azioni e altre voci, la perdita rettificata è stata di 2 centesimi per azione, rispetto a una perdita di 9 centesimi per azione nello stesso periodo dello scorso anno.

Poiché la società ha aggiunto nuovi clienti e ampliato l’attività con i clienti esistenti, le entrate sono aumentate da $ 184,3 milioni nello stesso periodo dello scorso anno a $ 273,6 milioni.

Gli analisti intervistati da FactSet prevedono una perdita di 11 centesimi per azione sulla base delle previsioni di entrate di Unity da 240 milioni a 245 milioni di dollari USA e entrate di 242,3 milioni di dollari USA.

leggere: Le persone stanno ancora giocando a molti videogiochi, ma quanti sono?

Il direttore finanziario di Unity, Luis Visoso, ha dichiarato in una nota: “Sebbene la nostra forte performance sia ampia, siamo particolarmente orgogliosi delle prestazioni del gruppo di soluzioni operative nell’espansione della quota di mercato in un ambiente difficile”. aumentare la nostra guida anche quest’anno”.

Unity prevede che le entrate nel terzo trimestre saranno comprese tra 265 e 265 milioni di dollari USA e aumenta le entrate previste per quest’anno da 1,05 miliardi di dollari a 1,06 miliardi di dollari, rispetto alla precedente previsione di 1 miliardo di dollari a 1,02 miliardi di dollari.

Gli analisti stimano che il fatturato del terzo trimestre sia stato di 253,3 milioni di dollari USA e una perdita di 9 centesimi per azione, mentre il fatturato dell’intero anno è stato di 1,01 miliardi di dollari USA e una perdita di 34 centesimi per azione.

La società ha anche annunciato l’intenzione di acquisire società di tecnologia di desktop e streaming remoti Parsec Circa 320 milioni di dollari in contanti, e la transazione sarà completata nel terzo trimestre. Unity ha riferito che alla fine di giugno aveva più di 1 miliardo di dollari in contanti ed equivalenti. Secondo i dati di Crunchbase, Parsec, fondata nel 2016, ha ricevuto circa 33 milioni di dollari USA in capitale di rischio.

Da quando la società è stata fondata, il prezzo delle azioni di Unity è più che raddoppiato Il prezzo della sua IPO a $ 52 per azione Torna a settembre.

La scorsa settimana, la maggior parte degli editori di videogiochi, Activision Blizzard Inc.

Take-Two Interactive Software Inc.

Compagnia di arti elettroniche

Zynga

E Playtika Holding Company.

-Riportati risultati trimestrali, anche se forti, ma le prospettive indicano La crescita trainata dalla pandemia dello scorso anno si sta stabilizzando. Società Roblox

I risultati sono comunicati lunedì.