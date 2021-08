Il prezzo delle azioni di Virgin Galactic è aumentato vertiginosamente a causa dell’ottimismo sulle opportunità di turismo spaziale

Azioni di Virgin Galactic Holdings

Dopo che l’analista di Jefferies Greg Conrad è stato ottimista sulle prospettive del turismo spaziale e sul posizionamento di Virgin Galactic nel mercato, martedì pomeriggio l’accordo è aumentato dell’11,7%. Ha iniziato a coprire il titolo con un rating di acquisto e un prezzo obiettivo di $ 33. L’interesse dei consumatori per lo spazio e “l’economia di ripresa che sta vivendo una rapida crescita e ricchezza del PIL” ha ispirato Conrad, che potrebbe aiutare a guidare un mercato più ampio per i “prodotti premium” di Virgin Galactic. Ritiene che il turismo spaziale sia un mercato potenziale del valore di 120 miliardi di dollari USA e possa promuovere le entrate annuali di Virgin Galactic di 1,7 miliardi di dollari USA entro il 2030. L’indagine sui consumatori di Conrad su oltre 200 persone che hanno rivelato un patrimonio netto di oltre $ 1 milione ha scoperto che Virgin Atlantic è noto come il marchio Galaxy. Tra gli intervistati, il 37% è interessato ai viaggi nello spazio, di cui circa il 30% è disposto a spendere più del 5% del proprio patrimonio netto e il 10% è disposto a spendere più del 10%. Con l’aumento dell’indice S&P 500, le azioni Virgin Galactic sono aumentate del 58,4% negli ultimi 12 mesi

