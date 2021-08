Il prezzo delle azioni di Woodside in Australia scende a causa della fusione petrolifera di BHP Billiton Reuters

Woodside ha riferito in precedenza che a causa del rimbalzo dei prezzi del petrolio colpito dalla pandemia lo scorso anno, l’utile di base nella prima metà dell’anno è aumentato del 17%, ma non ha soddisfatto le aspettative dei broker e ha abbassato le previsioni di produzione annuale.

L’accordo è stato annunciato dopo la chiusura del mercato martedì e ha comportato il raddoppio della base azionaria di Woodside e la fusione e l’acquisizione della divisione petrolio e gas di BHP Billiton a premio zero per creare una società del valore di circa A $ 40 miliardi ($ 29 miliardi).

(Reuters)-Australia Woodside (OTC:) Le azioni di Petroleum Co., Ltd. sono scese di oltre il 4% mercoledì, che è una coppia di mercato con BHP Billiton Group (NYSE: produttore di gas).

© Reuters. Durante un briefing per gli investitori tenutosi a Sydney, in Australia, il 23 maggio 2018, sullo schermo è stato proiettato il logo della più grande compagnia petrolifera e del gas indipendente dell’Australia, la Woodside Petroleum.Reuters/David Gray

