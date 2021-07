Il prezzo delle azioni di Zoom Video aumenta perché le prospettive di lavori misti sono molto buone

dimensione del font

Videocomunicazione Zoom

Giovedì il prezzo delle azioni è salito KeyBanc Capital Rivolgersi a favorire il titolo sulla base del fatto che l’azienda diventerà la principale beneficiaria dell’adozione di un ambiente di lavoro misto.

L’analista Steve Enders ha aggiornato il rating delle azioni di Zoom dal peso del settore a Overweight, fissando un prezzo target di $ 428, che è circa il 16% in più rispetto al prezzo di chiusura di mercoledì. Il titolo è salito del 5,3% a $ 389,06 nell’ultima negoziazione di giovedì ed è aumentato del 15,4% finora quest’anno.

L’analista ha affermato che in un ambiente in cui le comunicazioni video e cloud sono priorità a lungo termine nei budget IT aziendali, Zoom (codice stock: ZM) sarà il vincitore.

Enders ha scritto che un sondaggio tra i responsabili dell’informazione ha rilevato che quando le aziende torneranno all’ambiente d’ufficio, le aziende continueranno ad adottare piattaforme video nel 2022, con il 97% degli intervistati che prevede di mantenere o aumentare la spesa. Ritiene che questo sia un risultato naturale del passaggio a un ambiente di lavoro misto: a lungo termine, si stima che il 40% dei dipendenti possa lavorare regolarmente da casa.

Il sondaggio ha anche rilevato che il tasso di adozione del software “Unified Communications as a Service” continua a crescere, il che dovrebbe stimolare la domanda per il servizio telefonico basato su cloud dell’azienda, Zoom Phone. Enders ha affermato che entro l’anno fiscale di gennaio 2023, la società può raggiungere 4 milioni di utenti Zoom Phone e le entrate annuali supereranno i 500 milioni di dollari, pari a circa il 10% delle entrate totali.

Crede che a lungo termine Zoom abbia Zoom Opportunità di diventare una piattaforma di comunicazione cloud più ampia, E con il recente annuncio, ha fatto un passo in questa direzione Acquisizione pianificata Azienda di software per call center

Cinque nove

(FIVN). Ha scritto che l’accordo “dovrebbe cambiare il modello di Zoom e supportare la crescita della seconda tappa” mentre si prepara a navigare nel mondo misto dopo la pandemia.

