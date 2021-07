Il prezzo delle azioni Didi riduce i guadagni dopo aver smentito i rapporti secondo cui sta considerando la privatizzazione

Didi Global Holdings

DIDI,

+10.32%

Giovedì è salito del 16,6% nel trading pre-mercato, Ma in precedenza ha ridotto i guadagni più grandiIn precedenza, la società cinese di servizi di trasporto passeggeri ha negato i resoconti dei media sulla sua possibile privatizzazione.In precedenza, il titolo è aumentato del 45% prima dell’apertura del mercato, quindi Rapporto del Wall Street Journal La società ha preso in considerazione la privatizzazione per placare le autorità cinesi e risarcire gli investitori per le perdite subite da quando la società è stata quotata in borsa negli Stati Uniti un mese fa. Didi ha confermato che il rapporto del Wall Street Journal “non era vero”. La società è stata quotata in borsa il 30 giugno e l’offerta pubblica iniziale è stata valutata a $ 14 per azione. Il regolatore di rete cinese avvia un’indagine Nel processo di criticare il modo in cui gestisce le informazioni sui clienti.La società ha dichiarato: “La società sta collaborando pienamente con i dipartimenti governativi cinesi competenti nella revisione della sicurezza informatica dell’azienda”.

leggi di più