Il prezzo delle azioni GameStop vola al suo più grande aumento in 5 mesi

Compagnia di arresto del gioco

Organismi geneticamente modificati,

+28,38%

Sebbene non sia stata rilasciata alcuna notizia, martedì gli investitori hanno avuto il loro giorno migliore in cinque mesi perché il rivenditore di videogiochi sembrava avere Aggiorna il suo stato come stock di memeIl titolo è salito del 26,0% negli scambi pomeridiani, che dovrebbe registrare il suo più grande guadagno di un giorno dall’aumento del 52,7% del 25 marzo. Commissione dopo più di un mese. Il titolo ha anche visto un guadagno percentuale a due cifre per la prima volta dal rialzo del 10,2% il 20 luglio, ed è aumentato di oltre il 20% per la prima volta da marzo. Anche lo stock dell’operatore cinematografico AMC Entertainment Holdings Inc. ha raggiunto l’ondata di meme.

AMC,

+20,85%

Il prezzo delle azioni è aumentato del 19,3%, sempre perché non c’è stato alcun annuncio ovvio, perché il titolo registrerà il suo più grande guadagno dal 20 luglio, quando è aumentato del 24,5%.

Confrontare,

+0,54%

L’indice S&P 500 è salito dello 0,6% a 15.000 punti per la prima volta

Arpione,

+0,21%

È salito dello 0,3%, un record.Allo stesso tempo, azioni sulla piattaforma di trading senza commissioni Società del mercato di Robin Hood.

cappuccio,

+8,64%,

Visto come un rifugio sicuro per il trading di azioni meme, è aumentato dell’8,6% nel trading pomeridiano.

Per saperne di più