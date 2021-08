Il prezzo delle azioni SoFi è sceso dopo la pubblicazione del primo rapporto sugli utili a causa delle scarse prospettive di profitto

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

SoFi Technologies Inc. ha raddoppiato le sue entrate nel trimestre più recente, ma ha pubblicato le sue previsioni sugli utili per il periodo in corso, che erano inferiori alle attese degli analisti.

La società ha registrato una perdita netta di 165,3 milioni di dollari nel secondo trimestre, o una perdita di 48 centesimi per azione, rispetto a un utile netto di 7,8 milioni di dollari nello stesso periodo dello scorso anno. Gli analisti seguiti da FactSet prevedono una perdita di 6 centesimi per azione.

SoFi

Sofia,

+3,31%

I ricavi sono aumentati da 115 milioni di dollari USA a 231,3 milioni di dollari USA, mentre gli analisti si aspettavano che fossero 218,6 milioni di dollari USA. Dopo la pubblicazione del rapporto, giovedì il prezzo delle azioni di SoFi è sceso di oltre il 12% nel trading after-hour, per la prima volta da SoFi. Inserito a giugno passaggio Fusioni con società di acquisizione di scopo. Il numero totale dei membri dell’azienda è aumentato da 1,2 milioni di un anno fa a 2,6 milioni e il numero totale di prodotti è aumentato da 1,6 milioni di un anno fa a 3,7 milioni. La società ha dichiarato nel suo rapporto sugli utili che entrambi questi dati di crescita riflettono l’espansione dell’offerta di prodotti SoFi. Guardando al terzo trimestre, SoFi prevede che l’utile netto rettificato sarà compreso tra 245 milioni di dollari e 255 milioni di dollari. Si aspetta inoltre che gli utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento siano compresi tra 7 milioni di dollari USA e 3 milioni di dollari USA. Gli analisti seguiti da FactSet prevedono che l’Ebitda sarà di 11,8 milioni di dollari. Nel trimestre più recente, l’utile netto dell’attività di prestito di SoFi è stato di 166,3 milioni di dollari, superiore ai 95,9 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Ha trovato 981.440 fonti di prodotti nella sua attività di prestito, tra cui 18.102 prestiti per la casa, 544.068 prestiti personali e 419.270 prestiti per studenti. Il fatturato della divisione dei servizi finanziari della società è stato di 17 milioni di dollari, in aumento rispetto ai 2,4 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Le spese dirette attribuibili al dipartimento sono state di 41,8 milioni di dollari, con una perdita di contribuzione di 24,7 milioni di dollari. Un anno fa, SoFi ha confermato una spesa direttamente attribuibile di 33,3 milioni di dollari, con una perdita di contribuzione di 30,9 milioni di dollari. Puoi anche dare un’occhiata: SoFi prevede di acquisire banche comunitarie per accelerare il processo di costituzione della banca La crescita del business tecnologico di SoFi include principalmente il business della tecnologia finanziaria Galileo che ha acquisito nel maggio 2020. Galileo ha fornito servizi alla nuova banca. A partire dal secondo trimestre, aveva 78,9 milioni di account, rispetto ai 36 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. I ricavi di questo settore sono aumentati da 19 milioni di dollari a 45,3 milioni di dollari. La società ha notato che ha effettuato investimenti significativi per migrare le sue operazioni tecnologiche nel cloud, espandere la sua portata geografica e quasi raddoppiare il numero di dipendenti in questa parte del business.

leggi di più