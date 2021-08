Il prezzo di Cardano (ADA) ha superato il massimo mensile, è un buon momento per comprare?

L’ADA è ancora aumentata del 25% la scorsa settimana

Il prezzo ADA ha formato un modello di canale discendente

60MA è una potenziale area di rimbalzo

È un buon momento per acquistare ADA?

Dal 1° agosto il prezzo di Cardano (ADA) è aumentato di oltre il 70%. Dopo una spinta così forte, il prezzo dell’ADA ha iniziato a ridursi vicino all’ATH. BTC ed ETH sono rimasti stabili negli ultimi giorni, il che rende parabolici molti altcoin. Da allora, il mercato complessivo ha iniziato a ritirarsi dopo aver sperimentato una tendenza al rialzo per quasi 30 giorni.

L’attuale ritracciamento è molto salutare e pienamente in linea con le aspettative, in quanto consentirà al mercato di recuperare forza per la prossima potenziale tappa che potrebbe spingersi più in alto.

Nei giorni scorsi ADA ha rispettato il canale discendente. Questa potrebbe essere una potenziale bandiera rialzista, che si attiverà una volta che la linea di tendenza superiore si rompe. Al momento in cui scriviamo, Cardano (ADA) deve sfondare e rimanere nella piccola zona di resistenza di $ 1,97-2,02.

Se i rialzisti riusciranno a raggiungere questo obiettivo, l’ADA salirà al prossimo livello di resistenza a $ 2,11. Se questo livello viene superato, l’area più importante per superare nuovi massimi è l’area di resistenza principale di 2,19-2,24 USD. Quindi ADA si sposterà verso il suo obiettivo.

Analisi dei prezzi Cardano: grafico a 4 ore ADA/USDT

Al momento in cui scriviamo, ADA ha appena lasciato la sua principale zona di supporto. Questa zona si trova tra US $ 1,85-1,89 ed è una forte area di rimbalzo. Insieme a questa zona di supporto c’è la linea di tendenza inferiore del canale discendente, che ha servito da supporto in passato. Oltre a questi due marchi, c’è anche 60MA. Questa media mobile è stata supportata per quasi 3 settimane e può essere utilizzata come una buona misura per determinare se l’ADA è in una tendenza al rialzo. Il superamento di queste tre barriere farà ricadere l’ADA a 1,77-1,67 dollari.

Osservando l’RSI casuale, possiamo vedere come si avvolge nell’area di ipervenduto. Questo è un modello comune prima di un rimbalzo più forte. Finché la forza può sfondare il valore 20, dovremmo aspettarci che l’ADA continui a rimbalzare. L’RSI convenzionale è sceso per quasi 4 giorni consecutivi, formando un’implicita divergenza rialzista. Una volta che la forza supera il valore 50, possiamo aspettarci che Cardano torni nella sua area di resistenza secondaria.

Analisi intraday ADA

Tasso di cambio a pronti: 1,94 USD

Trend: rialzista

Volatilità: alta

Supporto: $ 1,89

Livello di resistenza: $ 1,97

Disclaimer Il contenuto presentato può includere le opinioni personali dell’autore ed è influenzato dalle condizioni di mercato. Conduci ricerche di mercato prima di investire in criptovalute. L’autore o la pubblicazione non si assume alcuna responsabilità per perdite economiche personali.