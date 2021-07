Il primo caso di nuova polmonite alla corona ai Giochi Olimpici è stato riscontrato nel villaggio degli atleti, suscitando preoccupazioni prima delle Olimpiadi

Secondo gli organizzatori olimpici, le autorità lo stanno ancora cercando. I media hanno riferito che ha lasciato un biglietto dicendo che voleva rimanere e lavorare in Giappone perché la vita in Uganda è molto difficile.

“So che ci sono ancora molti fattori preoccupanti. Gli organizzatori devono lavorare sodo per garantire che le persone capiscano che questi giochi sono sicuri”, ha detto sabato in una conferenza stampa.

I Giochi Olimpici del 2020 sono stati rinviati di un anno a causa della pandemia globale.Al momento non ci sono spettatori per la maggior parte del tempo e si svolgono secondo rigide regole di isolamento.

Gli organizzatori hanno confermato che un turista straniero coinvolto nell’organizzazione delle Olimpiadi era risultato positivo a un test di routine venerdì. Per motivi di privacy, la nazionalità di questa persona non è stata rivelata.

TOKYO (Reuters) – Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo hanno dichiarato sabato che una persona nel villaggio dell’atleta è risultata positiva al COVID-19. Questo è il primo caso in un luogo in cui la maggior parte degli atleti rimarrà. “La promessa di un nuovo dubbio”. gioco.

