Il primo dramma di Broadway dall’inizio della sua chiusura: ecco cosa aspettarsi dopo la riapertura del teatro

Nuovo gioco Terminato Lo spettacolo inizierà mercoledì all’August Wilson Theatre di Broadway.È la prima volta che un nuovo dramma viene messo in scena a Broadway in quasi un anno e mezzo e sarà il primo di una serie di spettacoli che verranno rappresentati nel prossimi mesi Un gioco. Dabai Road è stata riportata in vita dopo una chiusura a lungo termine.

L’8 aprile 2020, New York City ha chiuso i teatri di Broadway durante la pandemia di coronavirus.

Getty Images

TerminatoUna nuova opera della drammaturga Antoinette Chinonye Nwandu sarà presentata in anteprima prima dell’inaugurazione ufficiale il 12 settembre e sarà fornita gratuitamente Festa di quartiere Dopo lo spettacolo, sarà aperto al pubblico dalle 20:00 alle 23:00 per celebrare il ritorno di Broadway. Come tutti gli spettacoli di Broadway che riapriranno, lo spettacolo sarà Richiedere Il pubblico deve presentare una prova della vaccinazione per partecipare allo spettacolo, ma gli ospiti di età inferiore ai 12 anni o che non possono essere vaccinati per motivi di salute o convinzioni religiose possono dimostrare di essere risultati negativi al test per il Covid-19. Tutti gli spettacoli di Broadway richiederanno anche al pubblico di indossare maschere, a meno che non stiano mangiando o bevendo attivamente, il teatro riaprirà a pieno regime e tutti i posti saranno disponibili. Oltre al pubblico, anche tutti gli artisti e lo staff di Broadway dovranno essere vaccinati. Tornerà a Broadway dopo la prossima esibizione Terminato Sarà un musical vincitore del Tony Award Hudderstown Il 2 settembre seguiranno i quattro successi più in voga di Broadway e i musical di lunga data:Hamilton, il male, Il Re Leone e Chicago– 14 settembre. Gli spettacoli saranno aperti per il resto di quest’anno, compresi i musical sei (Lo spettacolo riprenderà il 17 settembre), Moulin Rouge! (24 settembre), Aladino (28 settembre), Il fantasma dell’opera (22 ottobre), Libro di Mormon (5 novembre), Harry Potter e la maledizione dell’erede (16 novembre), Caro Evan Hansen (11 dicembre) e un nuovo risveglio Musicista Con Hugh Jackman e Sutton Foster (20 dicembre).

22,4 miliardi di dollari.Secondo un rapporto di una società di analisi del settore, ciò si basa sull’impatto economico stimato della chiusura di Broadway dallo spettacolo che è ripreso all’inizio di settembre TanaIl sindaco di New York Bill De Blasio famoso A marzo, l’industria teatrale della città ha avuto un impatto economico annuo di 15 miliardi di dollari USA e 100.000 posti di lavoro sono stati colpiti dall’industria e dalle continue chiusure.

Broadway chiusura Nel marzo 2020, all’inizio della pandemia di Covid-19, è diventata una delle industrie più colpite dalla pandemia. Anche se altre compagnie riaprono e fanno perdere il lavoro a migliaia di artisti e lavoratori, gli spettacoli sono ancora chiusi.Governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo (Andrew Cuomo) riaprire Capacità limitata ad aprile Annunciare A maggio, gli spettacoli di Broadway riprenderanno il 14 settembre, anche se alcuni spettacoli come Terminato e Hudderstown Poiché New York ha revocato le restrizioni relative al Covid-19, ha scelto di aprire prima di tale orario.precedente a Terminato Prima rappresentazione, Bruce Springsteen (Bruce Springsteen) Springsteen a Broadway Diventando il primo spettacolo a iniziare a Broadway dalla chiusura, anche se quello spettacolo era un concerto piuttosto che un lavoro drammatico, iniziò Prestazione A giugno era in vigore l’autorizzazione al vaccino. Springsteen continuerà ad esibirsi al St. James Theatre di Broadway fino al 4 settembre.

Oltre al teatro di Broadway, Tour Nazionale Anche il musical di Broadway ha ripreso le esibizioni questa settimana, il male È diventato il primo tour a riaprire a Dallas martedì.

